Karvinský Budínský: Letošní postup byl těžší, než ten před sedmi roky

Do Karviné přišel z Bohemians Praha v roce 2014 a dva roky na to jí výrazně pomohl do nejvyšší soutěže. Tu hrál v Karviné tři sezony. A po dalších třech v Mladé Boleslavi a Baníku Ostrava se do ní loni v létě vrátil na hostování.

Po nedělní výhře nad Třincem 1:0 se s vámi na hřišti fotily děti a říkaly vám, abyste v Karviné zůstal. Co vy na to?

Teď to nedokážu říct. Z mé strany zájem je. Několik dnů si teď užijeme oslavy a pak se uvidí. Určitě se o tom s vedením klubu budeme bavit.

Lákadlo zahrát si znovu první ligu je velké, že?

Ano. Liga je liga, jak z pohledu mediálního i soupeřů. Pořád je odskočená od druhé ligy.

A kdyby vám to náhodou nevyšlo, váš osudový trenér, pod nímž jste hrál v Karviné a Mladé Boleslavi, bude v příští sezoně v Hradci Králové...

(Usmívá se) Jo, zaznamenal jsem, že pan Weber jde do Hradce. Uvidíme, co bude. Pár dní to nechám, ale pak už budu muset svou budoucnost začít řešit.

Tak pojďme ještě k tomu postupu. Hodně se vám ulevilo?

Spadlo to ze mě. Ať si každý říká, co chce, poslední krok je vždycky nejtěžší. A i když jsme rozhodující zápas hráli s posledním Třincem a utkání nám nijak extra nevyšlo, podstatný je výsledek.

Kdy jste po nevydařeném podzimu začínali tušit, že by to s návratem mezi elitu mohlo vyjít?

Postupně jsme se dostávali výš a výš, ale snažili jsme se šanci na postup si nepřipouštět. Jenže když jsme byli první, nešlo se tomu vyhnout. Úkol pak zněl jasně – postup.

Byl těžší letošní postup, anebo ten v roce 2016, o němž jste rozhodli v předposledním kole výhrou nad Pardubicemi 2:0?

Určitě letošní. Před sedmi lety se možná nic takového nečekalo, přestože se tady už stavěl stadion, takže se pro první ligu dělalo všechno. Od té doby se však druhá liga zkvalitnila. Teď v ní bylo víc vyrovnanějších týmů. Spolu s námi jich nahoře bylo hodně. Před těmi sedmi lety jsme tam byli tři a za námi mezera.

V duelu s Třincem ukončil kariéru Michal Papadopulos. Jak jste prožíval jeho loučení?

Bylo to dojemné. Musím přiznat, že jsem měl namále. Každého to jednou čeká. Odvedl v Karviné skvělou práci a hlavně jsme splnili náš cíl a i kvůli němu jsme postoupili.

Plánovali jste, že v závěru utkání Papadopulos bude střídat a hráči mu cestou z hřiště vytvoří špalír?

Nevím, asi se vše řešilo až v průběhu utkání. Nic takového jsem nezaznamenal. Asi to tak mělo být, i když rozhodčím se to zřejmě moc nelíbilo, jak jsem koukal. Ale co už.

Přesto nijak moc utkání nenastavili.

Stejně by to nic neřešilo. I kdybychom náhodou dostali gól, nic by se nedělo. Bod nám stačil.