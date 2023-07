Karviná získala střelce i lídra kabiny. Další posily hledá, jedná s Baníkem

Pochvaluje si, že do každé řady získal klub velice zkušeného fotbalistu.

„To je pro nás plus, protože jinak je mužstvo velice zdravé, takže jsme do něj nechtěli moc zasahovat,“ upozornil kouč. „Ze zkušených hráčů posílili defenzivu Čumis (Matej Čurma) a Svozka (Jaroslav Svozil), zálohu Papalele (Kapverďan Hélio Silva) a útok Matej Franko a Martin Doležal.“

Kouč dodal, že nějací hráči by ještě mohli přijít. „Do středu hřiště a na jeho kraj,“ nastínil Hejdušek. Může jít i o fotbalisty ostravského Baníku.

„S Luďkem (Mikloškem, šéfem sportovního úseku Baníku) jsme ve spojení skoro každý druhý den. A nebavíme se jen o jednom hráči,“ připustil karvinský manažer Lubomír Vlk.

Změny v kádru Příchody: Jakub Lapeš (Hlučín), Matej Čurma (Trnava), Jaroslav Svozil (Ostrava), Michal Hošek (Slavia Praha, host.), Hélio Silva (Estrela), Matej Franko (Banská Bystrice), Martin Doležal (Zaglebie Lubin) Odchody: Michal Papadopoulos (konec kariéry), Adam Krčík (Skalica), Jaroslav Mihalík (konec smlouvy), Adam Vrba (Plzeň, návrat z host.), Kelvin Boateng (Trnava, návrat z host.), Lukáš Cienciala (Prostějov, návrat z host.)

Velkou posilou by měl být někdejší obávaný střelec Doležal, který má za sebou rok a půl v polském Zaglebie Lubin, kde však moc nehrál.

Jak vypadá? „Super,“ okamžitě odpověděl Hejdušek. „Je pokorný, je přínosem do kabiny. Přinesl svěží vítr. Ještě potřebuje potrénovat, ale pracuje pilně. Brzy zvládne celý zápas.“

Doležalův příchod byl podle Vlka nejrychlejším karvinským přestupem za dlouhé roky. „Věděli jsme, že rozvazuje smlouvu, a tak jsme se spojili s ním a jeho manažerem. Během dvou dnů bylo vše vyřešené. Ze svých dovedností neztratil nic. Doufám, že to co nejdříve prokáže.“

Obranu by měl dirigovat především Svozil. „Je to bojovník, válečník, kterého znám z Baníku,“ podotkl Hejdušek. „Měl by nám pomoci nejen v zápasech, ale i morálně na tréninku. Je hodně pozitivní i emotivní, ale to nám vzadu chybělo. Důležité je, že k nám po svém zranění jde něco dokázat, ne dohrát kariéru.“

Kapitán Lukáš Budínský, jenž má pověst tichého fotbalisty, je rád, že je v týmu takový buřič. „Musíme tam mít takového správného blázna, když to tak řeknu. Ale také dokážu někdy zařvat, i když ne tak jako on...“ usmál se.

„Buďa se změnil. Uvidíte,“ podotkl Vlk.

„Ale chceme to utajit,“ dodal trenér Hejdušek.

V klubu zůstal někdejší útočník Michal Papadopulos, byť po postupu ukončil kariéru. Bude připravovat ofenzivní hráče.

„Michal je fantastický člověk, na kabinu má pozitivní vliv,“ upozornil Vlk. „Už delší dobu jsme se bavili, že bychom chtěli speciální trenéry i pro obránce a útočníky. Michal má tu nejlepší kvalifikaci.“