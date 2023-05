Myslel jsem, že se už nevrátím. Tvrdík o své nemoci, trenéru Trpišovském i Slavii

Vrátil se a před středečním finále poháru na Letné proti Spartě říká: „Je obrovskou výzvou pohár vyhrát a navíc na stadionu našeho rivala na Letné. Fanoušci přijďte a hlavně fanděte, ať stadion hřmí. My uděláme všechno proto, abychom pohár získali.“

Tvrdík o své nemoci, slávistických cílech, trenérech, emocích i vzpomínkách mluvil v novém klubovém podcastu, jehož první díl vyšel v úterý dopoledne.

Proč podcast?

„Protože fanoušci, kterých máme mnoho a já jsem přesvědčený, že jich máme nejvíc v Česku, svůj klub milují. Milují, hráče, milují trenéry, vidí fotbal na hřišti. Ale naším cílem je přiblížit jim i víc dění mimo hřiště, aby s klubem mohli žít.“

Trenér Jindřich Trpišovský (vpravo) a slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Slavia pro své věrné připravuje spoustu novinek, například speciální mobilní aplikaci. Podcast bude vycházet pravidelně, jeho hosty budou trenéři, hráči i osobnosti.

„Já miluju diskuze s fanoušky. Diskutovat se všemi nejde, ale podcast je cesta,“ říká Tvrdík.

Ve Slavii je sedm let, za tu dobu mužstvo vyhrálo sedm trofejí, z toho šest patří do éry trenéra Jindřicha Trpišovského: tři ligové tituly a tři vítězství v poháru. Ligu v roce 2017 Slavia vyhrála pod koučem Jaroslavem Šilhavým.

„Těch sedm let je dlouhá cesta, děkuju všem, kteří se mnou na ní byli. Já bych k tomu přidal i šest účastí v základní skupině evropských pohárů. Fanoušci vidí špičkový fotbal, chodí na skvělé hráče. Spousta z nich hraje v reprezentacích, táhli jsme celý český fotbal,“ zdůraznil Tvrdík. „Jsem hrdý na to období. Mám radost, jak stoupá návštěvnost, ale před sebou máme pořád nové a nové výzvy.“

V podcastu poprvé podrobně promluvil o vážné nemoci, v minulém roce se léčil z rakoviny.

„Je to hodně osobní věc, těžko se mi o tom na veřejnosti mluví,“ poznamenal Tvrdík.

Loni v březnu absolvoval specializované vyšetření. Odpoledne mu z nemocnice volali výsledky. „Lékař se mi to snažil ulehčit, tak mi to oznámil takovým žertovným způsobem. Ptal se, jestli sedím. Když ne, ať si sednu a hodně specifickým způsobem mi řekl, že mám rakovinový nádor,“ vzpomínal Tvrdík. „Našel specialistu v Motole. Měl jsem štěstí, že je to je jeden z nejlepších chirurgů nejen v Česku. Moc mi pomohl.“

Slávistický šéf líčil, jak těžké chvíle prožíval. „Nedokážete to jednoduše vstřebat. Nevím, jak bych se s tím vypořádal, kdybych pana profesora nepotkal. Řekl mi, že se nemůžu litovat. V ordinaci jsem ten den byl třetí v pořadí. Řekl mi, že já mám pravděpodobnost na přežití třicet procent. Pořád to je vysoká šance. Ti dva pacienti přede mnou ji neměli.“

„Schůzka s panem profesorem byla v tu chvíli zlomem. Jak budu připraven fyzicky, tak bude operace úspěšná. Odložil jsem skleničku a začal cvičit. Byl to zápas o život. Bojoval jsem každý den, nepřipustil jsem, že by to nemohlo vyjít. Cvičil jsem i v době, kdy jsem docházel na radioterapii. Cvičení mi dodávalo sílu, drželo mě, dělal jsem všechno proto, abych léčbu zvládl.“

V současné době každé tři týdny absolvuje kontrolu. „Slavia a práce mi pomáhá zapomenout, že jsem onkologickým pacientem. Ale noc před kontrolou je bezesná. Obáváte se, jestli se to nevrátí.“

Tvrdík přiznává, že jeho život už není jako dřív. „Potýkám se s následky léčby. Dřív jsem byl zvyklý pracovat dvanáct i čtrnáct hodin. Teď přijdu večer domů a mám problém napsat sms. Ale i touhle cestou chci poděkovat českému zdravotnictví. Když jste na tom špatně, lékaři se o vás postarají, chovali se mile. Chci poděkovat všem fanouškům, nejen slávistickým. Psali mi lidi ze Sparty, z Plzně. Když jde o život, soupeření jde stranou. Fotbal je koníček, ale není to nejdůležitější.“

O čem ještě Tvrdík mluvil?

O byznysové stránce Slavie. „Těch sedm let, co předvádíme, to je skoro zázrak. Fanoušci možná mají pocit, že se výsledky zhoršily, asi jsme si je rozmazlili. Ale měli bychom se dívat na klub dlouhodobě. Slavia je finančně stabilní, čísla jsou impozantní. Pod vedením trenéra Trpišovského jsme prodali hráče za 96 milionů eur, za účasti v pohárech jsme získali 60 milionů eur. To jsou skoro čtyři miliardy korun. Koupili jsme stadion, klub modernizuje, připravujeme stavbu mládežnické akademie. Podpora akcionáře nemůže být neomezená, je limitovaná. Známe její výši, jsme s ní spokojeni a děkujeme za ni.“

O výjimečnosti trenéra Trpišovského. „Nemáme jednoho trenéra, ale trenérský tým. Tvoří rodinu, životní přátelství. Všichni jsou pro Slavii stejně důležití. Jindra je stratég, chytrý člověk, rozumí fotbalu. Má dar vidět budoucí sportovní potenciál hráče, jeho výkonnost. Dnes každý může fotbal řešit přes data, na konci dne pak všichni vidí stejná data. Ale pak je tady trenér, Jindra je fenomén v tom, jak fotbal vidí. Neznám trenéra, možná jím byl Wenger, který cítil odpovědnost za stabilitu klubu a který by dokázal pracovat se zadáním, že každý rok musí být úspěšný. Hrát o titul, nejhůř skončit druhý nebo vyhrát pohár, ale zároveň se pohybovat v mantinelech, že mu každý rok vezmeme tři čtyři nejlepší hráče a ty prodáme. On je pak povinen zapracovat nové hráče. Když se v tomhle kontextu na to podíváte, tak je Jindra unikátní trenér.“

O asistentovi Houšteckém. „Jindra Trpišovský má na starosti taktiku. Jak se říká, vidí za roh. Zdeněk je zase autorem vysoké intenzity a famózní kondice, v jaké hrajeme. Možná se nechová vzorově, ale velké emoce dává najevo jen v případě, když vidí nespravedlnost nebo když je ohroženo zdraví hráčů. Jinak je to moc hodný člověk. Hráči jsou pro něj děti, taky se tak o ně stará. Ale pak přijde na tréninku a mění se v buldoka, nekompromisního rváče. Nemá oblíbence, ke všem přistupuje stejně. A to je naše výhoda.“

O trenérském týmu. „Nejsou to trenéři, kteří přijdou a odejdou. Jsou tady přes pět let. Mají nabídky ze světa, dvakrát třikrát za rok se něco objeví. Ale oni jsou ve Slavii šťastní, baví je to. A my je na české poměry dobře platíme. Není žádným tajemstvím, že máme nejlépe placeného trenéra v Česku. Jejich odchod není na pořadu dne. Loni mezi trenérským štábem vzniklo napětí, vzájemné vztahy se zhoršily. Když se vidíte denně, může se taková situace stát. Kluci byli za mnou doma, přišli jeden po druhém. Ujasnili jsme si, že nás to společně dál baví. Máme dohodu, že tady budeme spolu, dokud to půjde.“

Dále Tvrdík mluvil o televizních právech v české lize, o stavu trávníků, na kterých se liga hraje, o změně řízení fotbalové ligy, o možné změně termínového kalendáře, aby se fotbal v Česku nehrál v zimě, o případném rozšíření kapacity stadionu v Edenu, o nadačním fondu Slavie či o adopci ukrajinského dítěte.