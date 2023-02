Zoo Slavia. Tvrdík fandil „v kleci“ s Bořilem, Kolář se culil: Blázen v té zimě

Už před výkopem rozvinuli transparent „výběh divokých fanoušků“, který během duelu 18. kola doplnili slovy „zoo Slavia“.

Kdesi pod velkou plachtou stál i předseda představenstva Tvrdík, jehož mezi prostý lid doprovodil nehrající kapitán Jan Bořil. Oba si v kotli, zachumlaní v teplých bundách a čepicích, vychutnali tříbodový zisk.

„Je blázen tam stát v tý zimě,“ pousmál se brankář Ondřej Kolář, manžel Tvrdíkovy dcery Jany. „Ale vážně, je to super, ukazuje se, že jsme rodinný klub. Že tam jde, je krásné gesto, moc si toho vážím a myslím, že ostatní lidé to vidí podobně.“

„Je dobré, že si to vyzkoušel,“ reagoval trenér Jindřich Trpišovský. „Je to návod i pro některé jiné lidi, aby si ověřili, jestli jsou tyhle věci nutné. Upřímně: kdybych šel na fotbal, takové místo bych si nevybral.“

Tvrdík chtěl na vlastní kůži okusit prostor, který v týdnu na sociálních sítích kritizoval. Na zbrusu novém pardubickém stadionu, který patří městu, jsou hosté na svých sedačkách obklopení ploty a sítí, což slávistický šéf označil za smutné a nedůstojné.

Pardubičtí se v reakci hájili konzultacemi s bezpečnostními složkami a platnou legislativou, jejich sportovní ředitel Vít Zavřel zmínil, že klub nemohl podobu sektoru ovlivnit, jinak by ohrozil kolaudaci.

„Jsem fakt rád, že Pardubice nový stadion mají, nechci, aby se primárně řešilo jen tohle, ale je fakt, že fanouškovský komfort je tématem i na ostatních stadionech v Česku. Musíme dělat vše pro to, aby lidi na fotbal chodili,“ pokračoval Trpišovský.

„Na nás je hra: co nejmíň faulů, v uvozovkách čistý čas, dlouhá nastavení, to je jenom dobře. Pak je škoda, že je téma z tohohle,“ přidal k plotem obehnanému sektoru. „Nevím, jaké jsou normy, ale nám obecně všechno dlouho trvá a nikdo netuší, kdo za co může a nemůže. Mrzí mě to hlavně kvůli lidem, je tu vyprodáno a jiné místo si vybrat nemůžete.“

Ligová fotbalová asociace, jež v tuzemsku řídí dvě nejvyšší soutěže, ve strohém prohlášení zaznamenala připomínky ke „kleci“ a naznačila, že ač aréna splňuje předpisy, nadešel čas přemýšlet nad jejich modernizací.

Nový stadion Pardubic, které hrály ligu dva a půl roku v azylu na Bohemians, patří městu. Jeho kapacita činí 4 600 diváků a proti Slavii bylo vyprodáno. Na bezpečnostním zajištění kontroverzního sektoru se podílela i policie, aby předešla případným potížím během zápasů.

„To je samozřejmě jiná otázka, je také důležité, aby se lidi na těch místech chovali tak, aby takové opatření nebylo potřeba. V jiných zemích se to neděje, musíme si poradit taky,“ dodal Trpišovský.