Smlouva před derby a éra pokračuje. Osm let? Trpišovský by předčil rekordmany

Trenéři v lize podle zápasů v jednom klubu Pavel Tobiáš

České Budějovice (262)

V Dynamu působil dohromady čtyřikrát, nikdy ne déle než čtyři roky. Petr Rada

Jablonec (258)

V žádném jiném klubu nevydržel Rada déle než v Jablonci. Působil zde dvakrát: mezi lety 2003 a 2007 a 2018 a 2022. Pavel Vrba

Plzeň (242)

Viktorii vedl od podzimu 2008 do prosince 2013, kdy odešel k reprezentaci. V létě 2017 se vrátil. Získal tři tituly a s týmem hrál třikrát i Ligu mistrů. Ladislav Škorpil

Liberec (216)

I on vedl Liberec nadvakrát: od roku 1999 do 2004 a po angažmá u reprezentace do 21 let pak ještě od října 2007 do listopadu 2009. Karel Jarolím

Slavia (181)

Dva tituly a Liga mistrů. Konec Jarolímovy éry urychlily ekonomické problémy klubu. Jindřich Trpišovský

Slavia (179)

Éra, která pokračuje. Trpišovský vede Slavii od ledna 2018, získal s ní tři tituly i tři poháry a prorazil udělal také v Evropě.