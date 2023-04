Semknutá Slavia těší trenéra. O tohle nastavení týmu nesmíme přijít, řekl

Červenobílí se posunuli před Spartu po jejím zaváhání na Slovácku (1:1) a opět mají situaci v boji o titul ve vlastních rukou.

„Vzhledem k nám se nic nemění, dál se soustředíme na to, abychom sesbírali co nejvíc bodů. A uvidíme, na co to bude stačit,“ přemítal Trpišovský. „Každá ztráta soupeře nás dostává do komfortnější pozice, ale je to o nás. Nechci to zakřiknout, ale momentálně cítím takovou semknutost v týmu. Je v něm dobré nastavení a nesmíme o něj přijít.“

Uměl byste definovat moment, kdy se tým tolik semkl?

Bylo to krok za krokem. Vyvrcholilo to ovšem před derby, nebylo to jednoduché. Cítil jsem z týmu, jak se s tou situaci, kdy nás kosila nemoc i zranění, chtějí poprat. Jak se ten tým připravuje. Nepříjemné momenty vás posilují. Viz semifinále poháru tady s Bohemkou, dokázali jsme to zlomit. Nebo v Liberci, kde jsme dostali smolný gól v nastavení po dobrém výkonu. Důležitá je vždy reakce týmu, sebedůvěra postupně roste.

Proti Bohemians jste sebedůvěru demonstrovali výtečným prvním poločasem, po pauze už jste duel spíš kontrolovali.

V první řadě chci pochválit návštěvu a hlasité fandění, které úžasně doplnilo náš dominantní výkon z prvního poločasu. Chci vyzdvihnout, že jsme byli podobně nebezpeční z obou stran hřiště, líbil se mi také výkon Micka van Burena, který sice nedal gól, ale nahoře hrál skvěle, trápil soupeřovu obranu a zaměstnával ji. Druhou půli jsme chtěli zklidnit, sundali jsme nohu z plynu. V úterý hrajeme znova.

Skóre otevřel Václav Jurečka, který dal čtvrtý gól v posledních pěti zápasech. Co se vám na jeho výkonech nejvíc líbí?

Že jsou skvělé a komplexní. Dřív jsem mu vytýkal hluché pasáže, bývaly situace, kdy třeba deset patnáct minut nebyl skoro na balonu. Teď se objevuje skoro v každé ofenzivní akci.

Jak obtížné to měl v konkurenci po letním příchodu ze Slovácka? Přiblížil se už vašim představám, které jste o něm měli?

V současnosti je jeho sebevědomí na nejvyšší úrovni od přestupu. Zvyknul si na rozdílný styl hry – na Slovácku těžil z chození za obranu nebo z volnějšího prostoru. Srovnával se s tím, že hraje častěji do plné obrany. Všechno si sedlo, dělá důležité body, strašně zlepšil hru do těla. Dostal individuální péči u videa, která mu dost pomohla, aby o sobě nepochyboval.

Jak se vám pozdávalo představení Oscara s Christosem Zafeirisem uprostřed pole?

Výborný výkon. Fantastický Oscar navázal na derby se Spartou, Christos byl velice dobrý, ale bylo vidět, že po nemoci není ve své kůži, neměl takovou tu živost. Ale na balonu má obrovskou sílu i tak. Má obdivuhodné zorné pole, vidí situace, které jiní nevidí. Musíme si na to co nejlépe zvyknout, abychom z jeho práce ještě víc těžili. Vedle sebe hrajou skvěle, je to nicméně i o tom, že za nimi velice dobře hráli tři stopeři Masopust, Ogbu a Holeš. Masopust pro měl byl hráčem zápasu.

Tři stopery jste nasadil podruhé za sebou. Stává se z ojedinělého kroku dlouhodobější praxe?

Je to o směsi hráčů, které momentálně máme k dispozici. Víc nám to teď sedí. Reagovali jsme i na soupeře a jejich systémy. Jsme v situaci, kdy zápasy musíme bezpodmínečně zvládat, proto chceme mít nahoře tři hráče. Vzadu hrajeme na větší riziko, ale máme tam složení, které to zvládá.