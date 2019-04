Plzeňský Kovařík: Doma je to výborné, venku se nám nedaří kombinovat

Co rozhodlo o jasné výhře?

Pomohl nám dobrý start do zápasu, dali jsme v prvním poločase tři branky. Dukla sice dobře kombinovala, ale my jsme proměňovali svoje šance. Je škoda, že jsme ve druhé půli nepřidali ještě víc gólů.

Ale i tak jste si po čase užili vítězství bez nervů...

Už jsme tady i na podzim měli nějaké zápasy, kdy jsme vedli 2:0 po poločase a pak to bylo ještě velké drama, kdy soupeř dokázal snížit, Bohemka dokonce i vyrovnat. Nejdůležitější dnes bylo, že jsme ty góly dali tři a nedostali žádný kontaktní.

Oproti zápasu v Příbrami jste hráli na dva útočníky. V čem je to pro vás záložníky jiné?

Především v defenzivě, krajní záložníci musí zhušťovat prostor. To se nám ne vždycky dařilo, ale moc šancí tam Dukla neměla.

Co říkáte na skvělou bilanci, kterou doma máte?

Doma je to výborné, samé výhry, jenom jedna remíza. Ještě abychom zlepšili ty venkovní zápasy, kde se nám nedaří tolik kombinovat. Pak by to bylo úplně super.

Může být i proto výhoda, že v nadstavbě hrajete třikrát doma?

Stoprocentně, při té naší domácí formě je to dobrá pozice. Hrajeme jen na Slavii a v Liberci, kde jsme v sezoně nevyhráli, takže jim budeme mít co vracet.

S jakými vyhlídkami jdete do nadstavby, když teď na Slavii ztrácíte čtyři body?

Jdeme do toho s tím, že už nemáme co ztratit. Čeká nás ještě pět zápasů, i přímá konfrontace se Slavií. Je to ještě otevřené. Z vlastní zkušenosti víme, že když nás někdo honil třeba minulou sezonu, tak to není příjemné. My se ale musíme soustředit jenom na naše zápasy, protože jenom ty můžeme ovlivnit.