Díky skupině o titul ještě máme šanci Slavii dohnat, věří kouč Vrba

„V klasickém ligovém systému by čtyři body byly moc, protože tam hrajete i se slabšími celky. Ale ve skupině o titul se potkají ta nejlepší mužstva a každý může porazit každého. Slavia to má ve svých rukou a náskok je to velký, klidně však může ještě rozhodovat až poslední zápas. Snad to trošku zdramatizujeme,“ věří trenér Pavel Vrba.

Jeho Viktoria zakončila základní část na druhém místě s úctyhodným počtem 68 bodů, pouze jednou v historii jich nasbírala víc.

„Získali jsme o dva body víc než loni, kdy jsme byli mistry,“ připomněl kouč Viktorie na tiskové konferenci po vítězné domácí derniéře s pražskou Duklou.

„Tentokrát to na výhru v základní části nestačí, protože Slavia byla mimořádně úspěšná a má čtyřbodový náskok. Nebylo to ale úplně špatné a doufám, že nadstavba bude ještě lepší,“ přál si Pavel Vrba, který odrážel dotazy novinářů ohledně toho, že se ocitl v hledáčku pražské Sparty na post kouče.

Program v nadstavbě Viktoria Plzeň * 1. kolo NE 5. května

Viktoria Plzeň - Jablonec 18.00 * 2. kolo NE 12. května

Slavia Praha - Viktoria Plzeň 18.00 * 3. kolo ST 15. května

Viktoria Plzeň - Sparta Praha 17.30 * 4. kolo NE 19. května

Slovan Liberec - Viktoria Plzeň 15.00 * 5. kolo NE 26. května

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 15.00

„Žádná nabídka nepřišla, je pro mě zbytečné se o tom bavit. Já nespekuluji, takže nemám co řešit,“ byl poměrně rezolutní.

Zároveň pak vyloučil, že by v nadstavbě byl možný návrat kanonýra Michaela Krmenčíka po zranění kolena. „Nepůjdeme do žádného rizika, dokud nedostane jasný souhlas lékařů,“ řekl Pavel Vrba.

A jak jsou na tom další zranění? „Kolář už se s námi připravuje, hrál i za juniorku a mohl by být v pořádku. Čermák má natržený postranní vaz, měl dva týdny klid a zapojí se do tréninku,“ řekl kouč Viktorie.

Afričtí fotbalisté Ekpai a Kayamba už by mohli být po nemoci připraveni na první zápas nadstavby v neděli s Jabloncem.