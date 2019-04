Procházkova magie čísel: šestka na dresu, šestý gól v šesté minutě

Slovenský záložník, který nastupuje s šestkou na dresu, se trefil už v šesté minutě tečovanou ranou zpoza šestnáctky. A aby shod čísel nebylo málo, byl to jeho šestý gól v české lize. Slušná bilance, když vezmeme v úvahu, že jeho hlavním úkolem je především defenziva.

„Už jsem si z toho dělal srandu, že dost gólů dávám s tečí,“ usmíval se Procházka v rozhovoru pro klubový web.

„Ale to je tím, že se často pokouším o střely z dálky. Jsem rád, že to tam padá, ale mé góly nejsou to rozhodující, hlavní je vítězství týmu,“ doplnil skromně 30letý fotbalista, který přišel do Plzně před touto sezonou z Levski Sofia a stále bojuje o pevné místo v základní sestavě. V lize naskočil do 22 zápasů. Minule v Příbrami kvůli zranění chyběl, teď se šance chopil.

Dokonce dvakrát se proti pražské Dukle střelecky prosadil další záložník Jan Kopic.

„Už jsem ty góly potřeboval, abych se trošku zvednul psychicky a více si věřil,“ přiznal český reprezentant. „Už se také hodilo vyhrát vyšším rozdílem. Jsem rád, že jsme Slavii v základní části dotáhli na čtyři body, i když už to chvíli vypadalo jako ztracené. Navíc máme poměrně velký náskok před Spartou, můžeme se soustředit na boj o titul,“ myslí si Kopic. „Taky věřím, že v nadstavbě Slavii ještě dostaneme pod tlak,“ doplnil ho Procházka.

Do skupiny o titul vstoupí viktoriáni už první květnovou neděli, kdy hostí od 18 hodin Jablonec. Týden na to jedou na Slavii.