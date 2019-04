Plzeň chce před nadstavbou o titul nalákat fanoušky. Odnese to Dukla?

Plzeň vs. Dukla Online reportáž v sobotu od 17 hodin

„Věřím, že potvrdíme skvělou domácí bilanci. Musíme ale zlepšit ofenzivu. V Příbrami jsme neměli tolik šancí jako v minulých zápasech, v tom jsme zklamali i naše fanoušky,“ připomněl plzeňský trenér Pavel Vrba remízu v Příbrami (1:1), po níž jeho tým přišel o šanci před nadstavbou vedoucí Slavii přeskočit. „Teď musíme tohle zaváhání napravit,“ doplnil kouč Viktorie.

Ta letos doma ztratila jen dva body, jinak je stoprocentní a nic jiného než výhru nebere ani s Duklou. Jedině tak si navíc uchová naději potrápit ještě současného lídra tabulky a navíc by Plzeň odrazila možný atak Sparty, která v týdnu vyhodila kouče Ščasného.

„Každý bod je nyní důležitý. Jde sice o třicáté kolo, ale pak následuje nadstavba a my v ní ještě chceme zabojovat o titul,“ prohlásil Vrba i s vědomím, že má Slavia zatím dostatečný náskok. „Pokud se nám ho nepodaří stáhnout tak, abychom manko mohli smazat jedním zápasem, tak je výhoda spíš na straně Slavie.“

Klub zpřísnil pravidla pro nákup balíčků Disciplinární komise LFA ve čtvrtek rozhodla, že fanoušci Sparty nesmějí na dva nejbližší venkovní zápasy do sektorů pro hosty. Viktoria Plzeň je proto nucena zpřísnit pravidla pro prodej balíčků na tři domácí utkání v nadstavbové části. Diváci, kteří nemají permanentku, se musí při nákupu a poté i při vstupu na stadion před zápasem prokázat průkazem totožnosti s trvalým bydlištěm v Plzeňském kraji. Rovněž do sektorů plzeňských příznivců nebudou vpuštěni diváci s fanouškovskými předměty hostujícího týmu. Info na: www.fcviktoria.cz.

V červenci na Julisce viktoriáni brzy prohrávali 0:1, ale nakonec v posledních dvaceti minutách otočili na 3:1. V brance tehdy ještě byl slovenský internacionál Kozáčik, ale teď už je jasnou jedničkou mezi tyčemi Aleš Hruška. „Jsem rád, že nadstavba je, protože teď máme šanci se o titul ještě porvat,“ uvedl třiatřicetiletý gólman.

Jinak to ale vypadá, že bude mít Vrba trable se sestavou. Kromě dlouhodobých marodů Krmenčíka s Kolářem, i když ten už s týmem trénuje, mu kvůli zranění minule chyběli Čermák s Procházkou, zcela fit není ani Kayamba. „Někteří hráči mají zdravotní problémy, ale nemyslím si, že by je to limitovalo, aby nemohli v sobotu nastoupit. Uvidíme,“ naznačil ale trenér Vrba.

Naopak po trestu za vyloučení proti Baníku by se mohl vrátit do sestavy francouzský útočník Beauguel.