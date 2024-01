Vystrnadit Holce, lapat za Karvinou. Lapeš vyhlíží další šanci

Hned nastoupil do úvodních dvou kol první ligy. Po radosti z výhry nad Zlínem 4:1 přišel zmar. V Olomouci se špatným vyběhnutím přičinil o prohru 1:3. K tomu se zranil.

Jak bleskově mezi elitu naskočil, tak rychle skončil...

„Dá se to tak říct, ale že bych skončil, to ne,“ namítl s úsměvem. „Nečekal jsem, že bych tak brzo šel do brány, ale byl jsem pochopitelně rád. Jen škoda, že druhý zápas v Olomouci se nepovedl. Přišlo zranění a vypadl jsem ze sestavy.“

Většinu podzimu chytal za karvinskou rezervu v moravskoslezské lize. Do první ligy se vrátil v 16. kole na lavičku.

Co vám minulý půlrok v prvoligové Karviné dal?

Plno zkušeností. Pokud neberu Baník ve svých devatenácti letech, byl to můj první počin v nejvyšší domácí soutěži.

Během podzimu vedení Karviné přivedlo zkušeného brankáře Dominika Holce a ten vás i Jiřího Ciupu vytlačil ze sestavy.

Je to tak. Domino chytá skvěle. Vyhlížíme šanci, bude to těžké. Ale teď je taková situace, že všichni čekáme na příležitost. Musím makat.

Karvinský trenér Juraj Jarábek řekl, že z nynější pětice brankářů vy, Dominik Holec, Jiří Ciupa, Vladimír Neuman a Ondřej Mrózek zůstanou tři. Troufáte si být mezi nimi?

Pro nás všechny bude lepší, když tomu tak bude, protože pět je hodně. Troufám si. Věřím si, že se nejméně na pozici dvojky brzy vrátím. Ale uvidíme, jak to půjde.

Je pro vás povzbuzením, že jste v sobotu na úvod přípravy chytal proti Opavě a vyhráli jste 4:0?

Přáteláky jsou jiné než liga, ale ten zápas proběhl dobře, nedostali jsme gól. Zvládli jsme ho herně i výsledkově. Z hlediska psychiky mě to do další přípravy povzbudilo.

Na čem musíte vy osobně hlavně zapracovat?

Na všem (směje se). Především na rozehrávce, i když i v ní jsem se za minulý půlrok zlepšil. Sice jsem většinou chytal za béčko, ale měl jsem zápasové vytížení, úplně jsem z rytmu nevypadl. I třetí liga má úroveň.

Takže souhlasíte, že brankář by měl být i dalším hráčem v poli?

Určitě. Dneska to tak je. Gólman kolikrát nemá ani pořádný zákrok a hraje spíše nohama.

Úvod přípravy vám zkomplikoval mráz. Jaké to je, trénovat v takovém počasí?

První tři čtyři dny byly kritické, to jsme byli často i v hale. Postupně se naštěstí oteplilo. Ale teď v neděli jedeme do Turecka, takže se těšíme.

Co jste vůbec dělal po tom, co jste před rokem předčasně skončil v Hlučíně?

Trénoval jsem sám. Hodně mi pomohli bývalý spoluhráč, stoper Radim Plesník a bývalý brankář Baníku Tonda Buček, který je trenérem hlučínských gólmanů.

Loni v zimě jste byl na testech v Liberci, který dal přednost Hugovi Janu Bačkovskému. Věřil jste, že se znovu chytnete?

Věřil, ale ten půlrok byl na psychiku hodně těžký. Každý den přemýšlíte, jestli něco přijde... Postupně nějaké nabídky chodily, což jsem byl rád. A pak přišla z Karviné, z ligy, což bylo úplně super.

Čím jste se živil, když jste nechytal?

Dál jsem chodil na brigády, jako už před tím, když jsem chytal v Hlučíně. Nemohl jsem si dovolit zůstat bez peněz, protože mám syna.