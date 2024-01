Mrzne! Karvinští zahájili přípravu. Kouč Jarábek vyhlíží další posily

Na umělou trávu v pondělí vyběhli také hráči, kteří do klubu přišli z Brazílie, Nigérie, Pobřeží Slonoviny a Kapverdských ostrovů...

„Uvidíme, zda to těm chlapcům z Copacabany, neuškodí,“ zmínil kouč s úsměvem slavnou brazilskou pláž. „Někteří z nich jsou tady přes rok, takže snad mráz zvládnou, i když dneska je to extrém.“

Brankář Dominik Holec upozornil, že to není poprvé, co trénují v takové zimě. „Není to příjemné, ale musíme se s tím smířit vzhledem k zeměpisným šířkám,“ řekl Holec. „Horší to je pro chlapce, kteří se vrátili z dovolené, ze svých domovů, kde mají vyšší teploty. Ale nejsme jediní, kdo má takové podmínky. Musíme se s tím pobít.“

Karvinští zahájili společnou přípravu s jedinou posilou – někdejším reprezentačním slovenským útočníkem Martinem Regálim. Kádr rozšířili mládežnický reprezentant Pavel Kačor a z třetiligové rezervy Brazilci Kahuan Vinicius a Kauan Carneiro.

Martin Regáli přišel z belgického Kortrijku, kde ale od loňského dubna nehrál...

„Vždy je to riziko, ale znám ho, hrát nezapomněl. Věřím, že se do toho co nejdříve dostane. Je to rychlostní typ,“ prohlásil Jarábek.

Kouč má na soupisce pět brankářů – Dominika Holce, Jiřího Ciupu, Jakuba Lapeše, Vladimíra Neumana a Ondřeje Mrózka. Co s tím?

„Chceme, aby měli zápasové vytížení, gólmani ho potřebují. Budeme se snažit, abychom je dostali někam na hostování, aby chytali. Nějaké nabídky máme,“ uvedl Jarábek.

Naproti tomu v kádru jsou jen tři stopeři – Jiří Bederka, Dávid Krčík a Jaroslav Svozil a z rezervy příchozí Kauan Carneiro.

Fotbalisté Karviné Lucky Ezeh a Emannuel Ayaosi (zleva) jdou na první společný trénink v letošní zimní přípravě.

„Tam hledáme. Uvidíme, koho se nám podaří sehnat,“ připustil trenér. „Celkově ale pracujeme na doplnění kádru. Jenže v dnešní době je těžké sehnat kvalitu a za rozumnou cenu. Děláme, co můžeme.“

Zástupci klubu už dříve oznámili odchody Jana Žídka, jenž ukončil kariéru, Michala Hoška, který se vrátil do Slavie, a Daniela Bartla kvůli zdravotním problémům. „A dnes jsme se domluvili s Dominikem Soukeníkem, který odchází do Chrudimi,“ dodal Juraj Jarábek.

Karvinští v sobotu na hřišti Kovony hostí od 12.00 Líšeň a od 14.30 Opavu.