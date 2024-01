Že dostáváme hodně gólů? Nesouhlasím. Brankář Holec chce Karvinou zachránit

Zdůraznil však, že co se týče doplnění kádru, je to otázka na vedení klubu. „Věřím, že budou i další posily. Ale až během sezony se ukáže, zda ti, co přijdou, budou posily.“

Holec se s Regálim zná z národního mužstva. „Shodou okolností jsme seděli u jednoho stolu. A proti sobě jsme pravidelně hrávali ve slovenské lize. Hlavně, aby byl zdravý a pomohl nám co nejvíce,“ podotkl slovenský gólman.

U nového spoluhráče si cení ofenzivní univerzálnosti. „Je to typ křídelníka, útočného hráče. Umí obraně zamotat hlavu a být produktivní. Věřím, že to ukáže.“

Karvinští na podzim dostali 31 gólů. Jen České Budějovice, Zlín a Mladá Boleslav jich obdržely více. Je to podle Holce problém?

„Hovořit o tom, že Karviná dostala hodně gólů, když jich bylo méně než má Boleslav, která je výš, je asi trochu přitažené za vlasy,“ namítl.

Leč na to, že tým dostává mnoho branek, upozornil sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk při hodnocení podzimu.

„Ne vždycky se musíme shodnout s vedením,“ usmál se Holec. „Samozřejmě bych chtěl, aby těch gólů bylo méně, ale pět jsme dostali na Slavii a od té doby jsme už nějaký takový příděl neměli. Udrželi jsme nulu v Plzni, v Jablonci. Dostali jsme dva góly v Boleslavi, ale jiná mužstva jich tam obdržela více. Pokud někdo vidí problém v obraně, oukej, beru to, ale úplně se s tím neztotožňuji.“

Karvinský brankář Dominik Holec se chrání před mrazem

Vlk rovněž uvedl, že Holec v konkurenci pěti brankářů, kteří jsou momentálně v kádru, je jasnou jedničkou a patří mezi nejlepší gólmany v lize.

„To se poslouchá dobře, ale jsem si vědom, že můj začátek v Karviné mohl být lepší. Jenže teď už je asi zbytečné se k tomu vracet,“ řekl Holec. „Jsem tady od toho, abych mužstvu co nejvíce pomohl, a když si vedení myslí, že to tak je, tak mě to těší a doufám, že to tak bude pokračovat. Pro mě je primární cíl zachránit Karvinou v lize a udělám pro to maximum. To je moje robota.“

Čím by se Karvinští měli prezentovat v jarní části ligy?

„Na podzim jsme v mnoha zápasech vypadali velice dobře. Řekněme si ale upřímně, že nikdo nemůže čekat, že bude pokaždé hrát jako v Plzni. To nejde, byť bychom byli rádi,“ připomněl výhru 1:0. „Musíme si být vědomi i toho, že jsme měli dost špatných utkání. Věřím, že na jaře budeme podávat konzistentnější výkony a budeme získávat více bodů, že se budeme co nejvíce bít o záchranu.“

Takže si přeje především stabilizovat výkonnost?

„Určitě, protože po výhře v Plzni jsme další tři zápasy prohráli. Byla škoda, že nás to vydařené utkání nenakoplo k lepším výsledkům. Všechny nás to mrzelo, i když jsme měli těžké soupeře. Pro nás je ale každý bod zlatý. Mužstvo má kvalitu, abychom zápasy zvládali lépe než minulý půlrok.“

Druhou část sezony Karvinští odstartují doma třemi těžkými zápasy během devíti dnů – 10. února se Spartou, čtyři dny nato s Pardubicemi a 18. února se Slavií.

Holec z toho hrůzu nemá. „Ano, jsou to obrovská jména, ale kdo může ztratit, jsou oni, ne my,“ upozornil brankář. „My se musíme pokusit o co nejlepší výsledky. Jsme si vědomi, že pro nás bude ohledně postavení v tabulce nejdůležitější výsledek toho prostředního duelu.“

To Karvinští přivítají 14. února v 17.00 Pardubice, které jsou o bod před nimi...