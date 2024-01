Regáli doufá, že se v Karviné po krušném půlroku v belgickém Kortrijku prosadí

Posila do útoku. Tou by pro fotbalisty MFK Karviná měl být Martin Regáli. Do klubu přišel jako volný hráč po skončení smlouvy v belgickém Kortrijku.

Někdejší slovenský reprezentant věří, že se v Karviné po krušném půlroku v Belgii, kdy vůbec nehrál, prosadí.

„První polovinu roku jsem v Kortrijku hrával, což bylo fajn, ale druhá půlka pro mě dobrá nebyla,“ řekl třicetiletý Regáli. „Příchod do Karviné beru jako další krok v kariéře. A pokud splníme cíl, jímž je záchrana, budu ho hodnotit pozitivně.“

Ze sestavy Kortrijku jste vypadl pro to, že se změnil trenér?

Určitě to bylo i tím. Odešel trenér, který mě do klubu přivedl. Změnil se i sportovní ředitel, který rovněž stál za mým přestupem. Když skončili, nedostal jsem žádnou šanci. A oznámili mi, že si mám hledat jiný klub. Jenže mi to řekli na konci minulého přestupového období, takže jsme s manažery nestihli nic udělat. Navíc chtěli, aby se jim vrátila částka, kterou za mě zaplatili.

O jakou částku šlo?

Nevím, jaká ta dohoda byla, ale o nic velkého. Snad dvě stě tři sta tisíc eur byla přestupová částka.

Jak jste to prožíval?

Bylo to náročné. Stále jsem se ale na to díval, že jde o období, které mohu využít ve svůj prospěch. Snažil jsme se co nejvíce trénovat, připravoval jsem se individuálně. A jelikož jsem nemohl hrát, protože mi zakázali nastupovat i za béčko, měl jsem více času na rodinu, na manželku a dceru.

Bylo to v Kortrijku tak vyhrocené, že jste nemohl hrát ani za rezervu?

Nevím, jestli to byl trest, nebo vedení požadovalo, aby v béčku hráli jen mladí kluci, kteří mají perspektivu. Tuším však, že jsem nehrál pro to, že mi dělali naschvály, když jsem nikam nepřestoupil a nedostali peníze, které do mě investovali. Snažili se na mě tlačit, abych teď v zimě odešel. Ale to bylo jasné. Fotbal má rád a chci hrát.

Do Karviné jste však nyní přišel zadarmo, že?

Ano.

Naposledy jste hrál mistrovské utkání loni v dubnu. To je velká pauza...

Je to delší doba, takhle dlouho jsem zatím v kariéře mimo nebyl. Je jasné, že zápasová praxe mi na začátku bude chybět. Kdyby ne, bylo by to velké překvapení. Právě pro to jsem tady od prvního dne přípravy, abych ji absolvoval celou. Nečekal jsem už na žádné jiné nabídky. Zápasů bude dost, bych se na ligu dobře připravil.

Proč jste se pro karvinský klub rozhodl?

Hlavně jsem viděl obrovský zájem trenéra i vedení klubu. A roli hrálo také to, že českou ligu považuji za trochu kvalitnější než naši na Slovensku.

V čem?

Už jen v tom, jak se českým týmům daří v Evropě. A hodně slovenských fotbalistů, chodí do Česka, což vypovídá o tom, že zdejší liga bude o trošku lepší než ta naše.

Karvinského trenéra Juraje Jarábka znáte?

Osobně ne, ale na Slovensku jsem proti jeho týmům hrával.

Který ofenzivní post vám nejvíce sedí?

Levý kraj. Ale v Belgii a před tím v Ružomberku jsem hrával i na hrotu. Na tom kraji se však cítím nejlépe.

Brankář Dominik Holec říkal, že se znáte. Poznáte i nějaké další karvinské fotbalisty?

Znám i Mateje Čurmu, s ním jsem hrál v Ružomberku. A Mateje Franka jako soupeře, registruji Dávida Krčíka. A velké jméno je Jiří Fleišman, ale toho jsme neznal osobně. Jen vím, kdo to je.

Jak se vám jeví karvinský tým?

Jsou tady dobří fotbalisté, i proto jsem tady. Věřím, že spolu Karvinou zachráníme.