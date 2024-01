Nula vzadu, pět nastřílených branek. Karvinští si zatím přípravu pochvalují

„Nuly vzadu jsou pozitivní stejně jako pět gólů, které jsme dali,“ prohlásil Jarábek. „Po jedenácti tréninkových dávkách, po náročném týdnu v těžkých klimatických podmínkách chalani utkání odpracovali dobře, tak jak jsme od nich chtěli. Hlavně že se nikdo nezranil.“

Podotkl, že Vinicius, Ayaosi a Kauan, které vytáhl do přípravy z rezervního týmu, mají potenciál. „Jsou šikovní a stejně jako Kačor, který je z dorostu, podali dobré výkony,“ řekl kouč. „A k tomu jsme rádi, že se po dlouhém zranění, po dvouměsíční pauze, vrátil Moses.“

Proti Opavě se postavila i zatím jediná karvinská posila slovenský útočník Martin Regáli, který se prosadil i gólově po parádní střele Lukáše Budínského do břevna.

„Každý gól se počítá, ale pro mě je podstatné, že jsem znovu na hřišti po tom, co jsem delší dobu nehrál,“ řekl Regáli, který přišel z belgického Kortrijku, kde ho po změně trenéra odstavili a od loňského dubna nehrál mistrovské utkání.

„Určitě bylo trochu poznat, že jsem dlouho nehrál, ale to je normální. Na první zápas po takové době to bylo fajn. Hlavně šlo o to, abychom dostali zápasové minuty do noh a po náročném týdnu si s chutí zahráli.“ Juraj Jarábek podotkl, že po delší pauze se Regáli určitě bude zlepšovat. „Ale dal pěkný gól a i to mu v návratu na hřiště může pomoci,“ řekl Juraj Jarábek.

Střetnutí s Opavou podle něj bylo lepší než s Líšní. „Opava hrála agresivně, aktivně, Líšeň z defenzivního bloku, takže parta, která odehrála to první utkání, musela líšeňskou branku hodně dobývat. Zápas s Opavou měl ligové parametry, co se týče tempa a nasazení.“

Rovněž Opavští sehráli dva duely během jednoho dne. Část týmu v rámci Zimní Tipsport ligy prohrála v Olomouci s rezervou Sigmy 0:2.

„V Karviné nastoupila silnější sestava, ale jsem rád, že jsme na hřišti během devadesáti minut nabírali kondici v celé šíři kádru,“ řekl opavský trenér Miloslav Brožek. „Výsledek mě nechává naprosto chladným. Neodpovídá dění na hřišti. Je to příprava. Budeme lepší.“

Jak Karvinští, tak Opavští hráli s tříčlennou obrannou řadou.

„Zkoušeli jsme změnu rozestavení. Měli jsme velmi dobré pasáže, ale na druhou stranu jsme byli v obraně zranitelní, zvlášť když ligový tým má kvalitní a rychlé hráče,“ upozornil Miloslav Brožek. „Do přípravy vstupujeme hlavně s tím, abychom se posunuli jak herně, tak kondičně i mentálně.“