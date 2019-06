Zlín jsem vzal všemi deseti, říká záložník Janetzký

Oproti Opavě jste si polepšil, že?

Rozhodně. Zlín chce hrát kolem šestého místa. S Opavou jsme hráli o záchranu. To je velký rozdíl.

Také bude ve Zlíně větší konkurence, ne?

Ta je v každém klubu. To je jenom dobře. Jsem spokojený. V Jablonci jsem odehrál jen půl zápasu. Mrzí mě to. Věřím, že tady budu mít větší šanci se ukázat.

Smlouvu jste podepsal na čtyři roky. To je nezvyklé.

Jsem rád, že mám jistotu. Se smlouvou jsem spokojený.

Přišel jste před odjezdem na soustředění. To je výhoda, že?

Ve Zlíně je pro mě všechno nové. Ve městě jsem byl jenom třikrát, když jsme tady hráli. Neznám ani nikoho z týmu, s nikým jsem se nepotkal ani v mládežnických reprezentacích. Na soustředění bude dost času, abych se seznámil. Parta vypadá, že bude super.

V ofenzivě jste využitelný na více postech. Už se s vámi bavil trenér Csaplár, kam s vámi počítá?

Nejlépe se cítím ve středu zálohy, ale můžu alternovat i na kraji. Je mi to celkem jedno. Trenér ví, co chce hrát. Má svůj styl. Je hodně zapálený do fotbalu. Takový by měl být každý, ale ne všude to tady je.

Hned vás nechal odehrát celý duel proti Brnu. Čekal jste to?

V prvním poločase jsem se cítil dobře. Ve druhém už to bylo horší, protože jsem ztrácel kondici. Navíc jsem mohl dát gól.