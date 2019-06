Útočník Poznar na soustředění nejel, ve Zlíně ale nejspíš zůstane

Fotbal

Zvětšit fotografii Tomáš Poznar | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

dnes 7:56

Bez svého nejlepšího střelce z minulé ligové sezony Tomáše Poznara vyrazili ve čtvrtek fotbalisté Fastavu Zlín na herní soustředění do rakouského Lienzu. Že by o něho přišli, se však obávat nemusí. Poznar po doléčení zraněného břišního úponu začne v domácích podmínkách individuální přípravu a v páteks by se měl sejít se sportovním šéfem klubu Zdeňkem Grygerou, aby se definitivně dohodli na jeho návratu do Zlína. „S Plzní jsme domluvení. Doufám, že to dotáhneme,“ věří Grygera.