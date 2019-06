Poznar řeší dilema. Zahraničí, nebo domov? Zlín je moje srdcovka, líčí

„Zlín je moje srdcovka, víceméně jsem jim to slíbil. Jsme dohodnutí, že má první pozici pro vyjednávání,“ nastínil kmenový hráč Plzně, že na tahu je vedení Fastavu.

Jinde než ve Zlíně byste tedy v české lize nehrál?

Nepředpokládám, že by do toho vstoupil někdo další z naší ligy. Ale nemůžu říct, že kdyby přišel tým s ambicemi, tak bych s ním nevyjednával.

Sportovní šéf Zlína Zdeněk Grygera řekl, že chce mít jasno tento týden. Co vy na to?

Myslím, že je to brzo. Počítám, že to bude spíše trvat dva týdny. Ještě jsou ve hře zahraniční nabídky. Postupně všechno vyhodnocuji. Zatím jsou to oťukávačky. Uvidí se časem, co konkrétního přijde. Všechno se teprve rozbíhá.

Z fotbalového pohledu je pro vás ale Zlín ideálním místem, ne? Nikde jinde se vám tolik nedaří.

Jsem tady doma. Sezona byla fajn, povedla se. Z osobního hlediska ji hodnotím dobře. Ale není nikde napsané, že se to bude opakovat. Kdyby přišlo něco zajímavého ze zahraničí, chtěl bych to vyzkoušet.

Jak moc vám přemýšlení komplikuje zranění?

Je to nepříjemné. Zranění je ještě z domácího zápasu proti Boleslavi. Do odvety jsem šel se sebezapřením. Bolest se nelepšila, lékaři objevili trhlinu. Teď se dávám postupně dohromady. Musím být trpělivý. Věřím, že za týden a něco bych mohl být v pohodě.

Mužstvo převzal nový trenér Josef Csaplár, jehož krédem je atraktivní fotbal. Souzníte s tím?

Pan Csaplár je inteligentní. Umí mluvit. Má nějakou vizi. Říkal nám, že chce bavit lidi, hrát kombinační fotbal. Pro mě je důležité, že je to člověk, který už vyhrál titul s Libercem. Když trenér dosáhne takového úspěchu, kvalitu mít musí. Ale zatím ho poznávám stejně jako většina ve Zlíně.

Je šestým trenérem Fastavu od loňského února. Co o tom soudíte?

Názor mám, ale nevím, jestli se hodí, abych ho říkal. Jsem rád, že někteří trenéři tady vydrželi déle. Třeba pan Páník, který ve Zlíně odvedl dobrou práci. Myslím, že pan Bílek by tady zůstal také déle. Pak tady jsou nepovedení trenéři. To se dalo čekat. Spíše je zvláštní, že byli vůbec angažováni.