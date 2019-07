Poznar bude pokračovat ve Zlíně, po přestupu z Plzně podepsal na tři roky

Poznar patřil Plzni tři roky, ale nikdy se v klubu výrazněji neprosadil. Odehrál za něj 24 zápasů a vstřelil jeden gól, následně hostoval rok v Ostravě a ve Zlíně, kam nyní míří natrvalo.

Přestupy Všechny změny v ligových kádrech

„U nás to měl od začátku těžké, měl velkou konkurenci. Do formy se v sezoně, kdy přišel, dostával Michael Krmenčík a Tomáš většinou plnil pouze roli náhradníka. Za všechno, co pro Viktorku odvedl, mu však děkujeme,“ uvedl Adolf Šádek, plzeňský manažer.



Vysoký útočník ve Zlíně strávil podstatnou část kariéry. Když se v minulé sezoně vrátil jako host, osmi góly v dvaadvaceti zápasech pomohl Fastavu k postupu do finále nadstavbové skupiny o Evropu.

„Už před koncem sezony jsem vedení slíbil, že pokud nedostanu další šanci v Plzni, nebo nepřijde nějaká zajímavá nabídka ze zahraničí, domluvíme se,“ vysvětlil Poznar v rozhovoru pro zlínské klubové stránky.

„Těším se zase na ligový zápřah, hezké zápasy, emoce... Přál bych nám všem úspěšnou sezonu,“ doplnil.

V nejvyšší české soutěži nastoupil Poznar už ke stovce zápasů a vstřelil dvacet branek.