Kvůli Jágrovi to nebylo. JJ z Opavy se na čísle 68 dohodl se strýcem

Tím však pro Janetzkého skončily příchody do jeho mateřského Slezského FC Opava na hostování. Už coby hráč Jablonce pomohl Opavským vykopat první ligu a přispěl v ní i k jejich záchraně.

V minulém kole se proti Opavě poprvé v kariéře postavil jako soupeř. A jeho Zlín vyhrál 3:0.

Jaký byl jeho návrat do Opavy, která se ho po minulé sezoně marně snažila udržet? „Bylo to hezké, stadion byl plný, fandilo se, vyhráli jsme, takže super,“ řekl dvaadvacetiletý někdejší mládežnický reprezentant. „Navíc tady na tom stadionu se mi hraje dobře, takže jsem to využil.“ A zasmál se.

Utkání doprovázela spousta emocí zejména opavských fotbalistů a zloba fanoušků Slezského FC. „To bylo zbytečné,“ podotkl Janetzký.

Když střídal, domácí příznivci ho vyprovázeli potleskem. „Potěšilo mě to. Ostatně neodešel jsem nijak ve zlém, takže nevidím důvod, proč by na mě měli pískat.“

Před sezonou bylo ve hře další Janetzkého hostování v Opavě. „Ano, měl jsem tady zůstat, ale sešlo z toho, protože přišla nabídka ze Zlína. Jsem za ni rád,“ přiznal záložník.

Proč? „Zlín má větší ambice, chce hrát do šestého místa, zatímco v Opavě se bojuje spíše o záchranu,“ odpověděl Janetzký.

Místo ve zlínské sestavě si však musí teprve vybojovat. Proti Opavě však poprvé nastoupil v základu. „Dozvěděl jsem se to odpoledne den před zápasem. Bylo to pro mě příjemné překvapení,“ uvedl.

„Další náš mladý hráč Martin Nečas si poranil koleno, takže s námi ani nebyl v Opavě. Šanci tak dostal Kuba a udělal mi radost. Bylo to z jeho strany zajímavé,“ řekl zlínský trenér Josef Csaplár.

Janetzkého výkon potěšil rovněž zkušeného zlínského útočníka Tomáše Poznara. „Na to, že je v Opavě doma, zvládl utkání v pohodě. Byl klidný a hodně nám pomohl. Jeho pracovitost, kterou ukazuje v tréninku, se vyplácí,“ uvedl Poznar. „A hlavně v kabině už začal trochu mluvit. První měsíc jsem ani nevěděl, že v mužstvu je.“

Janetzký podotkl, že mu vždy nějakou dobu trvá, než se v novém prostředí rozkouká. „Jsem takový typ člověka. Ale už jsem to ve Zlíně poznal, tak snad to bude dobré.“

Cení si toho, že může nastupovat vedle Poznara. „Pozny vyhraje devadesát devět procent hlav, takže se s ním hraje super.“

Zatímco Poznar nastupuje s číslem 88, Janetzký s 68. Ta vysoká „hokejová“ čísla si fotbalisté vybrali nezávisle na sobě.

„Osmdesát osmička je ročník mého narození, tak jsem si ji vzal, protože když jsem se do Zlína vracel, desítka byla obsazená,“ řekl Tomáš Poznar. „A Kuba říkal, že s číslem, jaké má on, hraje jeho strýc. Tak nevím, jestli je to Jágr...“

Iniciály Janetzkého JJ se shodují s těmi Jágrovými, jenže... „Můj strejda hraje fotbal za Zlatníky, což je kousek od Opavy. Domluvili jsme se, že si vezmeme stejné číslo,“ usmál se Janetzký.

Takže legendární hokejista v tom roli nehraje? „Mám ho rád, ale není to kvůli němu,“ odpověděl záložník, který ve třetím klubu bojuje o to, aby se v první lize prosadil.