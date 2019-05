Teplický záložník Hora: Cíl jsme splnili, ale ostudou jsme to zazdili

Pro skláře po výsledcích 0:8 a 1:1 sezona skončila stopkou v semifinále play off skupiny o Evropu. „Ambice klubu byly asi do 10. místa a pokusit se o Evropu. První ambici jsme splnili, desátí jsme skončili, bohužel ostudou jsme to všechno zazdili.“

Nejvyšší domácí krach v historii české ligy skláři odnesli zkrácením květnové výplaty na polovinu, za následný bod nedostanou prémie a mají o týden kratší dovolenou.

„Popravdě ani nevím, co se ten týden dělo. V úterý jsme měli pohovory, řekli nám, jaké jsme dostali tresty. Bylo jich docela dost. Bavili jsme se o tom, i tréninky pro nás byly opravdu těžké,“ líčil Hora.

Postihy zahanbená kabina vzala. „Museli jsme podepsat papír, že chceme hrát za FK Teplice, přišli jsme o 50 procent z platu. Všichni jsme si vědomi, že to byla ostuda. Trestů jsme dostali bohužel víc, přijali jsme každý z nich,“ neprotestoval záložník ani jeho spoluhráči.

V Mladé Boleslavi otřesený tým podpořily dvě desítky fanklubáků, jejich zástupce zašel v týdnu na trénink. „Já se s ním bavil, vyjádřili nám velkou podporu. Pohovory mezi námi a fanoušky proběhly v klidu. Oni nám něco vyčítali, my se k tomu postavili čelem. A přijeli za námi, nezanevřeli na nás, za to jim děkujeme,“ vzkázal Hora nejvěrnějším.

Nejen fanouškům, ale i klubovému vedení teď hráči dokazují, že se chtějí bít na žlutomodré barvy. „Před zápasem v Boleslavi nám bylo řečeno, že každý hraje o svoji budoucnost. Ať k tomu tak přistoupíme. Nevím, jestli se trenéři báli, abychom to nevypustili nebo abychom se nějak motivovali,“ dumá Hora. Bude jeho budoucnost teplická? Nastřílel 11 gólů a krouží kolem něj zájemci.

„Uvidíme během dalších týdnů. Když přijde dobrá nabídka pro mě i klub, rád bych zkusil nějaké lepší angažmá. Tím neříkám, že v Teplicích nejsem spokojený. Ale hrát venku by byla nová šance na život, na jazyk, na fotbal. Rád bych to zkusil.“

Pokud na Stínadlech přece jen zůstane, ví, kde skláře tlačí bota. „Musíme mít větší ambice. Všichni na hřišti. Chtít něco dokázat. Ne si říct: Jo hoši, super, jsme do 10. místa. My potřebujeme ambici být výš, výš a výš, klást na sebe větší nároky,“ apeluje. „Porazili jsme Plzeň a Spartu, což si nepamatuju, že by se nám v Teplicích stalo. Ale je potřeba zabrat i v jiných zápasech než s top týmy. A ty jsme bohužel nezvládali.“