Teplická karikatura na fotbal. Hanebnost a výsměch, hřímal ředitel

Dostat doma šest gólů za poločas? Šílené! Trapný výkon hraničící s pohrdáním fanoušky Teplice s jistotou diskvalifikuje ze semifinále play off o Evropskou ligu. První zápas s Mladou Boleslaví pro ně skončil domácí blamáží 0:8! Odveta příští neděli už bude pouze formalita.

„Strašný! Ostuda, hanebnost, co jsme předvedli. Nevím, jestli jim tady něco chybí, že nechtějí hrát? Ať to nehrají, jestli je to nebaví,“ zuřil teplický ředitel Petr Hynek.

„Odradili jsme poslední zbytek fanoušků, které máme. Mohli jsme ukázat, že fotbal hrát umíme, jako jsme to předvedli před pár měsíci, jenže my se na to úplně vykašleme. Jsem rozhořčený na nejvyšší možnou míru! Omlouvám se našim fanouškům.“

Hynek hráče zpražil hned v kabině. „Další kroky budou následovat, teď neumím říct jaké. Tohle nemůžeme přejít,“ hromoval.

„Je to výsměch všem, co sem na fotbal chodí. Nikomu nic nechybí, všichni všechno mají, výplaty dostávají. Je tu o ně postaráno a zachovají se takhle. Hráli jako porcelánové panenky!“

První čtyři minuty = dvě gólové akce hostů a bylo po sklářích, po zápase, po sérii. Báječné entrée favorita režíroval Mešanovič: nejprve patičkou nahrál na úvodní trefu Přikrylovi, pak udeřil sám. Domácí defenziva neexistovala, viz třetí zásah: tři hosté po teplickém rohu pelášili sami na Grigara. Skóre nemilosrdně bobtnalo do děsivých rozměrů, dvakrát díky ruskému kanonýrovi Komličenkovi, dvakrát díky Mešanovičovi, dvakrát díky Takácsovi.

„Byl to masakr,“ litoval poražené kapitán vítězů Tomáš Přikryl.

Lidé na sebe nevěřícně zírali. Hlásili prodaných 2 107 vstupenek, diváků bylo míň a v závěru už jen hrstka nejotrlejších.

„Sám jsem zažil takový pocit, když jsme vyhráli na Slavii 7:0; na jednou stranu jsem se cítil jako král a na druhou stranu jsem litoval hráče Slavie. A teď jsem to poznal z druhé strany,“ hlesl kapitán Admir Ljevakovič

„Už před tribunou jsem lidem říkal, že to po takovém zápase nemusí pokaždé odnést trenér. Za takový výkon beru zodpovědnost na sebe jako kapitán. Přestože jsem před měsícem podepsal smlouvu, klidně půjdu za vedením, ať mi ji ukončí. Aby přišli jiní hráči. Aby nemusel pokaždé končit trenér. On neměl na vybranou, postavil nejsilnější sestavu, nejzkušenější, my mu to nevrátili.“

Zápas přinesl vyrovnaný rekord v české lize, potřetí byl rozdíl osmigólový. Slavia v roce 1995 rozdrtila Uherské Hradiště 9:1 a o tři roky později Jablonec rozprášil České Budějovice 8:0.