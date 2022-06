Posila Sejk: S Jabloncem chci hrát nahoře, vnímám ho jako kvalitní tým

„Jablonec vnímám jako kvalitní tým. V posledních letech se hrálo nahoře, minulý podzim ve skupině Konferenční ligy, takže hodně ambiciózní mužstvo. Bohužel konec minulé sezony nebyl podle představ klubu, ale doufám, že v téhle sezoně navážeme na tu předminulou a umístění bude podle toho vypadat. I s tím sem jdu, abychom hráli nahoře a byl to i pro mě v kariéře krok nahoru,“ říká dvacetiletý člen juniorské reprezentace.

Jablonci se posila do útoku hodí. V minulé sezoně byl nejméně produktivním týmem celé první ligy. V celkových 35 zápasech základní části a skupiny o záchranu fotbalisté v zelenobílém vsítili pouhých 27 gólů.

Václav Sejk pochází z Boletic nad Labem, mládežnická léta strávil v Děčíně a Teplicích. V roce 2017 zamířil do Sparty. Letos v zimě se připravoval s A-týmem letenského celku a v únoru zamířil na hostování do Teplic.

V dresu severočeského týmu vtrhl do první ligy jako velká voda. Hned ve svém prvním zápase dal dva góly a pomohl Teplicím k výhře na hřišti Baníku Ostrava. V dalším průběhu ligového jara přidal další dva, trefil se i v baráži proti Vlašimi.

„Bylo to turbulentní jaro, začátek jsem měl velký, pak dlouho bez gólu, potom jsem se dvakrát trefil a zase přišel útlum. Ale splnil jsem týmový cíl, to je hlavní,“ těšila Sejka záchrana v lize. „Zjistil jsem, že se potřebuji zvednout v důrazu a trochu osobních soubojích, to jsem se učil každý den od zkušenějších útočníků Mareše a Ledeckého. Snad na to v další sezoně navážu,“ dodal v rozhovoru pro MF DNES po minulé sezoně.

Navazovat na to lepší z působení v Teplicích teď bude na další severočeské štaci v Jablonci, kam si ho vyžádal i nový trenér David Horejš. „Musím říct, že právě trenér Horejš mě přesvědčil pro cestu sem do Jablonce. Představil mi jeho plán a ambice. To se mi líbilo a líbí se mi jeho přístup, ať už ke mně nebo k celému týmu v Jablonci. To mě sem přimělo jít a jsem rád za tu šanci,“ vysvětlil Sejk.

V jablonecké kabině se důrazný útočník potkal s dalším sparťanem Matějem Polidarem, který také přišel do Jablonce na hostování, nebo se spoluhráčem z reprezentační jedenadvacítky Pavlem Šulcem, posilou z Plzně.

Fotbalisté Jablonce za sebou mají první týden přípravy. Ten strávili na kondičním soustředění v Břízkách, kde běhali v terénu a trénovali na hřišti i v posilovně. První přípravný zápas je čeká v sobotu 2. července proti Bohemians.