Velké rozpaky. Jablonečtí fotbalisté padli i s Varnsdorfem

Tým v obou duelech navázal na největší problémy z minulé zpackané sezony: neproměňování velkých šancí a lacině inkasované góly.

„Mrzí nás to, druhý zápas, druhá porážka. Jsem spokojený s tím, kolik jsme si vytvořili šancí, jestli ale budeme chtít zápasy zvládat, tak je musíme proměňovat. Obrovsky nespokojený jsem ale s tím, jak jsme reagovali směrem dozadu. Dva nakopnuté míče, dvakrát nám to tam propadne a dostaneme z toho dva nesmyslné góly,“ zlobil se kouč David Horejš, který by rád uvítal v kádru tolik potřebné stopery.

„Musíme posílit směrem dozadu, potřebujeme dovést stopery. Heidenreich (jedná se o možnosti jeho příchodu z Atalanty Bergamo) s námi trénuje, ale neměl ještě povolení nastoupit k zápasu. Už se nám po zranění vrátil alespoň Štěpánek, tak jsme mohli protočit čtyři stopery. Nastoupil tam i Hübschman, musíme zkoušet alternativy,“ řekl Horejš, jemuž v sobotu chyběli kvůli zdravotním potížím Kratochvíl, Malínský, Ikaunieks a Chramosta.

Jablonečtí ve středu vyrazí na herní soustředění do Itálie.