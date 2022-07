Zahraničí, nebo Zlín. Vrátil jsem se rád, říká staronová posila Bartošák

S comebackem do Zlína jste tedy kalkuloval?

V Karviné jsem měl smlouvu na jeden rok plus opci. To jsem dodržel. Předtím i teď jsem doufal v zahraničí, ale už nejsem nejmladší a doba po covidu není jednoduchá, takže jsem rád, že jsem zpátky ve Zlíně.

Jinam jste v Česku nechtěl?

Se Zdenou Grygerou (zlínský šéf) jsme byli v kontaktu už před koncem sezony. Dal mi nějaký čas na rozmyšlenou a předběžně jsme byli domluvení, když neklapne cizina. Měl jsem něco rozjednaného na Kypru, ale začalo se to řešit pozdě. Klub už měl plno.

V Karviné jste nechtěl pokračovat?

Kdybychom udrželi ligu, tak bych možná zůstal. Ale bohužel to dopadlo špatně. Strašně mě to mrzí. Docela se mi v Karviné dařilo. Ale mám na zádech sestup a s tím vědomím se mi odcházelo hodně špatně.

Speciálně proti Zlínu vám to šlo náramně, ve třech vzájemných zápasech jste měl bilanci 2+1.

Většinou to tak bývá, že proti týmům, kde jste hráli, tak ne že se snažíte více, ale jste namotivovanější.

Očima trenéra Jana Jelínka „Celou sezonu patřil k nejlepším hráčům Karviné a v zápasech proti nám předváděl velmi dobré výkony. Možná i to nás navedlo k tomu, že by se mohl vrátit. Chtěli jsme posílit kraje a Bart byla jedna z variant. Jsem rád že je tady, navíc když odešel Robo Matejov do Brna. Oba měli svoje přednosti. Bart je přímočařejší, pro soupeře nepříjemný. Umí číst hru, předskakovat hráče. Kope výborně standardní situace, což potvrzuje i v přípravě, dali jsme z nich tři branky. Může zaskočit i v záloze. Mám rád útočné krajní beky, kteří lítají nahoru a dolů.“

Zlín se za dva roky dost změnil, že?

Dost kluků odešlo, ale někteří zůstali. Trenéra Jelínka znám osobně. Kdysi jsme proti sobě hrávali, párkrát jsem šel za béčko. Je to skvělý trenér, všechno má před sebou. Ve Zlíně je hodně kvalitní tým, chceme se poprat o klidný střed tabulky, ne-li výše.

Vy byste se měl starat o finální nahrávky, standardní situace.

Tak jsem to měl postavené ve všech týmech – dobrá levá noha, dobrý centr do vápna.