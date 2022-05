Sejka potěšil progres, ale gólů chtěl víc. Radost udělal i fanouškovi

Teplicím pomohl k ligové záchraně v baráži, v odvetě odrazil nápor Vlašimi gólem na konečných 2:2. A při oslavách vyslyšel prosbu fanouška, kterou si na transparentu četl už pár dní předtím při prvním duelu.

„Vážený pane Sejku, prosím dres. Vítek,“ mával na Stínadlech klučina cedulí. „Bohužel jsem mu ho dát nemohl, protože bych neměl v čem hrát odvetu,“ usmál se střelec. „Přítelkyně z toho byla smutná, že chudák kluk si připravil transparent a já mu dres nedal. Snad je šťastná, že jsem mu to teď splnil a my se udrželi.“

Teplický fanoušek Vítek dostal dres od útočníka Václava Sejka.

Ve Vlašimi naskočil do zápasu až ve 2. půli. „Přišla změna rozestavení, navíc jsem nedal pět šest zápasů gól, tak role náhradníka padla na mě. Ale snad jsem ukázal, že na hřiště patřím, když jsem dal gól,“ otočil se na kouče Jarošíka.

Pro mladíka nebylo snadné vyrovnat se s tlakem, který baráž přinesla. „Je to úplně něco jiného než hrát o tituly. Tady jsme fakt museli. Před domácím zápasem to na mě asi padlo, pak jsem se od toho snažil oprostit. Když jsme vyhráli 3:0, dalo nám to větší klid, že máme nějaký náskok. Vlašim do nás i tak dupala, ale naštěstí jsme to urvali,“ odfoukl si.

Rozhodnutí odejít ze Sparty na zkušenou nelituje. „Pro mě byly Teplice jasná volba tím, že jsem je znal, v mládeži jsem tu působil. Jsem rád za šanci, myslím, že aspoň v nějakých zápasech jsem trenérovi důvěru vrátil.“

Před startem skupiny o záchranu mluvil o své gólové metě, číslo chtěl ale prozradit jen v případě, že ji dosáhne. Což se nestalo. Jisté je jen to, že Sejk prahnul po víc než pěti gólech, které má na kontě.

„Bylo to turbulentní jaro, začátek jsem měl velký, pak dlouho bez gólu, potom jsem se dvakrát trefil a zase přišel útlum. Nesplnil jsem tu gólovou metu, takže číslo neřeknu. A bohužel jsem nesplnil ani to, že jsem chtěl vyhrát nadstavbu. Ale splnil jsem týmový cíl, to je hlavní,“ těší Sejka záchrana. Je rád i za progres, který udělal. „Zlepšil jsem se v chování na hřišti, tlak je v 1. lize taky větší. Snad na to v další sezoně navážu.“