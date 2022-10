Jablonecký kouč Horejš: Výsledek je to krutý, ale fotbal se hraje na góly

Proti Plzni přitom měli Jablonečtí několik velmi dobrých šancí, ale skvělého brankáře Staňka nepřekonali. Ve svém pokutovém území naopak byli po centrech velmi nedůslední až laxní a krutě za to pykali. Dvakrát neuhlídali střelce Chorého a v nastaveném čase pak pohodlně přidal třetí úder střídající Ndiaye.

„Myslím, že výsledek je to velmi krutý, ale fotbal se hraje na góly. Dneska prostě rozhodla kvalita ve vápnech, Plzeň nám ukázala svoji sílu a proč je první. Dá se říct, že z minima vytěžila maximum,“ konstatoval jablonecký kouč David Horejš. „My jsme sice hráli v poli velice slušně, herně jsme byli lepší, ale před brankou jsme se nedokázali prosadit tak, abychom mohli uspět. Opět jsme nezopakovali to, co se nám dařilo předtím, kdy jsme dávali branky a ty zápasy zvládali. “

Výhru Plzeňských režíroval „obr“ Chorý. V první půli se prosadil zblízka po rohovém kopu poté, co mu míč vrátil před branku Pernica. Druhý zásah přidal rovněž hlavou, když po parádním centru Mosquery na malém vápně přetlačil Heidenreicha a nekompromisně skóroval.

„Chorý je v tomhle hrozně silný. I když ho dostoupíte, tak on si to umí najít. Ve vápně je to určitě super hráč, ale měl jsem si s ním poradit. Musím se na ten gól podívat a zhodnotit si, jak jsem mohl stát líp a víc ho zavřít,“ řekl stoper Jablonce David Heidenreich. „Plzeň nás prostě vyškolila v produktivitě. Zakončení, to nás trápí už třetí zápas po sobě.“

„Není důvod k nějakým depresím,“ velí zkušený útočník Jan Chramosta. „Od nás to nejsou výkony, kvůli kterým bychom měli mít hlavy dole. Myslím si, že hrajeme zajímavý fotbal, šance si vytváříme, jen jsme se teď zadrhli v jejich proměňování. V sobotu hrajeme v Liberci, tak kdy jindy se zase nakopnout, než právě v derby,“ přeje si nejlepší střelec Jablonce.