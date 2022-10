Fotbalové derby severu číslo 59. Kterému z rivalů pomůže vyhrabat se z bídy?

„Na severu Čech už nějakou dobu působím, a tak vím, že hlavně pro domácí je derby vždycky zápas roku. Očekávání a atmosféra kolem zápasu je jiná než při jiných utkáních,“ říká liberecký trenér Luboš Kozel před utkáním 13. kola.

„Po posledních výsledcích není naše rozpoložení úplně ideální, ale o to víc motivující. Každé vítězství má blahodárný vliv na sebevědomí i výkon týmu, o derby to platí ještě víc.“

Liberec do sezony vstoupil skvěle dvěma výhrami, jenže pak začal výsledkově stagnovat. Na vítězství čeká už čtyři zápasy a doma má bilanci ještě horší. U Nisy bral tři body jedinkrát, a to bylo už 6. srpna s Teplicemi (5:1).

Slovan má v poslední době navíc potíže se střelbou gólů. Na ligový zásah ze hry čeká už 332 minut. „Sice jsme nedali gól ze hry, ale já si myslím, že herně ty zápasy nebyly špatné. Třeba s Ostravou jsme hráli v deseti, ale příležitostí jsme měli dost, takže doufám, že se to otočí,“ věří útočník Michael Rabušic.

„Na trénincích vidím, že to v nás je. Jen musí přijít ten zápas, aby se to otočilo a do závěru podzimu nás to nakoplo.“ Liberečtí se stále drží v horní polovině ligy. V našlapané tabulce je ovšem na sedmém místě od čtrnáctých Teplic dělí pouhé dva bodíky. Stejně jako od dvanáctého Jablonce.

Gólová radost fotbalistů Jablonce.

Ten na rozdíl od Liberce začal ligu mizerně, ale pak dokázal třikrát zvítězit. Jenomže v poslední době se vrátil do bídy, v lize dvakrát prohrál a navíc ostudně vypadl z poháru s druholigovým Vyškovem. V posledních třech soutěžních zápasech nedal ani gól...

I pro tým ze Střelnice tak může být 59. derby severu vítanou možností, jak si zvednout náladu. „Zápasy nám teď nevyšly výsledkově. Někdy hledáme špatné řešení, někdy máme zase špatné postavení. Bavíme se o tom, uzpůsobili jsme tomu i tréninky a udělali na to video. Věřím, že se k nám štěstí zase přikloní a začneme dávat branky,“ přeje si jablonecký kouč David Horejš.

„Derby jsou vždy trochu specifická. Věřím, že i fanoušci nám tam vytvoří atmosféru a že předvedeme takový výkon, abychom byli spokojení. V derby chceme uspět, hráči by měli mít motivaci co největší.“

Liberec se i tentokrát bude muset obejít bez kapitána Gebre Selassieho, který pyká za vyloučení. Do konce podzimu je navíc ze hry zraněný Matoušek. Na lavičce nebude ani potrestaný kondiční trenér Pavel Čvančara, který nesmí 12 soutěžních zápasů vykonávat svoji funkci za napadení hráče soupeře a hlavního rozhodčího v minulém utkání ve Zlíně.

Lepší vzájemnou bilanci v derby má Liberec, který zvítězil ve 26 zápasech, Jablonec slavil výhru patnáctkrát a dalších 17 utkání skončilo smírně. Jablonci se na stadionu Slovanu dlouhodobě nedařilo, v posledních letech to už ale neplatí. Čtyři roky U Nisy neprohrál a odvezl si tři remízy a jednu výhru.