Hradecký titul slaví jubileum: cesta začala kontumační výhrou

Pojďme se nechat společně s kronikářem Jiřím Rádlem provést tehdejší sezonou 1959/1960, která vyvrcholila před 60 lety přesně 6. června, kdy po výhře nad Nitrou v předposledním kole v Hradci vypukly mistrovské oslavy.

O tom ale až později, začněme v létě předcházejícího roku, kdy se později mistrovský tým formoval a kdy nesměle zahajoval mistrovskou cestu.

Léto v Sovětském svazu

V sobotu 27. června 1959 odehrál Spartak Hradec Králové své poslední druholigové utkání v Liberci se Slovanem. O nic už nešlo, zápas skončil remízou 0:0. Hradec byl jasným vítězem soutěže, vyhrál s náskokem osmi bodů před SONP Kladno. Následující den zvítězili Votroci v exhibičním utkání v Chlumci nad Cidlinou vysoko 11:0 (5:0), střelecky se dařilo Milouši Kvačkovi, který dal pět branek.

Následovala krátká přestávka, po které mužstvo v úterý 7. července odjelo na dvanáctidenní zájezd do Sovětského svazu. Pod vedením předsedy oddílu Halvigera odletělo s trenérem Ferencem Szedlacskem těchto 15 hráčů: Jindra, Matys, Andrejsek, Hledík, Runštuk, Pičman, Krejčí, Michálek, Háž, Čížek, Tauchen, Kvaček, Macek, Černý a Pokorný.

V SSSR sehrál Spartak tři utkání, ve kterých dvakrát zvítězil a jednou remizoval. Porazil 2:1 Traktor Stalino (od roku 1961 Doněck), dokonce 8:1 Rostov na Donu, aby v posledním utkání, během kterého teplota dosahovala až ke 40 stupňům, remizoval 0:0 v Taganrogu s tamním Torpedem.

Posily pro nejvyšší soutěž? Nenápadné, do Spartaku zamířil Ladislav Čermák ze Smiřic a Jindřich Hamm z Rudé hvězdy Hradec Králové, naopak mužstvo opustil František Háž, který přestoupil do Jiskry Jaroměř.

První dva body zdarma

Liga se blížila, napětí v týmu nováčka stoupalo, když přišla 30. července překvapivá zpráva. Spartaku Sokolovo, jak se tehdy jmenovala pražská Sparta, sekce kopané na jeden měsíc zastavila činnost. Šlo o prvního soupeře Hradce v ligové soutěži a rozhodnutí sekce znamenalo, že ještě než liga začala, měl Hradec za kontumační výhru 3:0 v kapse tři body.

Zdůvodnění? Na jaře roku 1959 „rudí“ bojovali o záchranu, v posledních dvou kolech k ní potřebovali vyhrát, což se také podařilo. Jenomže v zápase s Duklou Pardubice za podezřelých okolností a fotbalové orgány konaly...

Hradečtí tak měli v neděli 9. srpna 1959, kdy 1. liga začínala, nečekané volno. Proto si alespoň pozvali účastníka druhé fotbalové ligy Spartak Čelákovice. Příprava se vydařila a celé mužstvo podalo výborný výkon, vynikla hra obranné řady v čele s Hledíkem a Pičmanem. Hosté nestačili útočným akcím domácích čelit a ve druhém poločase odpadli. Konečný výsledek 8:2, poločas 4:1. 2 500 diváků vidělo dvě branky Pokorného a Malíka, jednu Michálka, Andrejska, Krejčího a Macka. Hradec byl na ligu dobře připraven.

S kým do ligy

Trenér Ferenc Szedlacsek (František Sedláček), 61 let, jenž do Hradce přišel v lednu 1958, měl k dispozici tyto hráče - brankáři: Jindřich Jindra, 23 let, přišel na podzim 1957 z Dukly Kostelec nad Orlicí. František Matys, 36 let, přišel v lednu 1952 z Košic. Obránci: Miroslav Andrejsek, 31 let, v Hradci od října 1951 z LVA Hradec. Jiří Hledík, 30 let, přišel v lednu 1959 ze Spartaku Sokolovo. Zdeněk Pičman, 26 let, přestoupil v lednu 1956 z Dynama Praha. Rudolf Runštuk, 27 let, od srpna 1958 z Třebechovic. Záložníci: Zdeněk Krejčí, 31 let, z LVA Hradec v roce 1952. Miroslav Michálek, 28 let, z Kovo Děčín v lednu 1952. Útočníci Jiří Černý, 27 let, přišel v srpnu 1958 z TJ Náchod. Milouš Kvaček, 26 let, přišel ze Spartaku Mladá Boleslav na jaře 1957. František Malík, 27 let, z PDA Plzeň v srpnu 1955. Zdeněk Macek, 33 let, v Hradci od podzimu 1952, přišel z Kovo Děčín. Ladislav Pokorný, 24 let, přišel na jaře 1958 z Aritmy Vokovice. Rudolf Tauchen, 19 let, přestoupil v srpnu 1958 z TJ Náchod. Ladislav Čermák, 19 let, nejnovější posila ze Smiřic.

Konečně start - opět 3:0

Po dvou letech se hradečtí diváci opět dočkali domácí ligové premiéry. Za krajně nepříznivých podmínek bylo soupeřem domácího Spartaku mužstvo Rudé hvězdy Brno.

V neděli 16. srpna 1959 po celý den vytrvale pršelo, ale opět se ukázala sportovní přízeň diváků z Hradce Králové a širokého okolí. Na devět tisíc jich přišlo přes veškerou nepohodu tým povzbudit. A byla to podpora nadmíru vítaná. Trenér Szedlacsek poslal na hřiště sestavu: Jindra - Andrejsek, Hledík, Pičman - Krejčí, Michálek - Černý, Pokorný, Kvaček, Tauchen, Malík.

Hned v první minutě nastřelil Pokorný tyč, odraženého míče se zmocnil Malík, přihrál Kvačkovi a ten vstřelil první branku. Pak domácí nepochopitelně znervózněli a vyrovnávací gól visel po osmdesát minut ve vzduchu. To, že nepadl, bylo zásluhou obětavého výkonu obranných řad v čele s Jirkou Hledíkem a spolehlivým Jindrou v brance. O výsledku rozhodl závěr utkání. I když obě mužstva byla hodně vyčerpána, domácí posledních deset minut zvládli lépe. Devět minut před koncem dal Kvaček druhou branku a za tři minuty završil výhru Krejčí nádherným trestným kopem z 25 metrů.

Prohra na Slavii

Necelý týden po výhře nad Brnem, v pátek 21. srpna 1959, jeli fotbalisté Spartaku do Prahy k zápasu s Dynamem (přejmenovaná Slavia). Co mělo v ten pátek v Hradci aspoň dvě kola, jelo na fotbal, z Hradce se do Prahy valila invaze automobilů a motocyklů.

Bohužel Spartak své fanoušky zklamal. Sestava: Jindra (Matys) - Andrejsek, Hledík, Pičman - Krejčí, Michálek - Černý, Pokorný, Kvaček, Tauchen, Malík, podala v prvním poločase velmi slabý výkon a domácí o poločase vedli 3:1.

Po přestávce zahájili domácí mocným nástupem a v 58. minutě to bylo již 4:1. Vypadalo to na debakl, ale hráči Spartaku se oklepali, přidali na tempu a brankami Černého a Malíka snížili na 4:3. I když měli Hradečtí až do konce zápasu velkou převahu, nedovedli dát vyrovnávací branku. Ještě v poslední minutě mohl Černý vyrovnat, ale jeho hlavička skončila v boční síti. Návštěva? 30 000 diváků.