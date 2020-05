Vzpomínky na hradecký titul: rumunská mise a pak výhra nad Slavií

Poprvé ve své klubové historii, jako první klub mimo Prahu a Bratislavu a zároveň jako nováček soutěže. Sezonu předtím totiž Spartak hrál jen 2. ligu.

Pojďme se nechat kronikářem Jiřím Rádlem provést tehdejší sezonou 1959/1960, která vyvrcholila před 60 lety 6. června, kdy po výhře nad Nitrou v předposledním kole v Hradci vypukly mistrovské oslavy.

V minulém díle našeho mistrovského ohlédnutí jsme se podívali na zimní přípravu s novým trenérem a na počátek jara 1960.

Rumunské intermezzo

Start jara, o kterém jsme si četli minule, vyšel dokonale, Hradec oba zmíněné zápasy vyhrál. A pokračoval v tom i dál, nic na tom nezměnila ani cesta do Rumunska, kde si to Hradec - považte uprostřed rozehrané sezony - rozdal s tamní reprezentací.

Do Bukurešti vyrazili letecky v úterý 15. března, jen pět dnů před domácím ligovým zápasem s pražským Dynamem (Slavia). O den později tam narazili na soupeře tvrdého, rychlého a technicky vyspělého. Na stadiónu Republican nastoupili v ligové sestavě, zraněného Pokorného v průběhu hry vystřídal Čermák a za Tomáška nastoupil do druhé půle Macek. Hradec 0:2 prohrál, když obě branky inkasoval v první půli.

Pokořená Slavia

V neděli 20. března se na utkání s Dynamem přišlo podívat deset tisíc diváků. Na blátivém hřišti se za výhru 1:0 (0:0) podařilo vydřít dva body a v tabulce se posunout už na třetí místo pouhý bod za Duklu a Slovan.

Domácí již od prvních minut nenechali domácí nikoho na pochybách, kdo je lepším mužstvem. Útok za útokem se valil na bránu Dynama, kde však Dolejší zachytal ve své životní formě a zabránil nejméně čtyřem gólům. Ve 13. minutě chytil prudkou střelu Malíka, o tři minuty později Tomášek nastřelil tyč, odražený míč poslal Černý na druhou stranu brány - Dolejší znovu stačil vyrazit.

Po přestávce se převaha domácích vystupňovala, za celý poločas se útočníci Dynama na jejich polovinu dostali jen pětkrát. Dolejší postupně kryl rány Tomáška, Pokorného, Černého a Krejčího. Teprve v 76. minutě se k míči dostal znovu Černý, přesně přihrál na volného Kvačka a ten ostrou střelou k tyči slávistického brankáře poprvé překonal

Do konce utkání domácí pokračovali v náporu, ale na výsledku se již nic nezměnilo.

Československý sport tehdy o utkání napsal: „Domácí mužstvo zasluhuje opravdu pochvalu. Je jedním z mála ligových celků, který dovede bojovat naplno po celých devadesát minut. Má výbornou fyzickou formu, vždyť ve středu hráli Hradečtí těžký zápas s Rumunskem, a pak absolvovali únavnou cestu vlakem. Nemají viditelných slabin. Zadní řady těží ze spolehlivé hry Hledíka. V neděli ještě stačil často nebezpečně zaútočit a vystřelit. V záloze podal výborný výkon ofenzivní Krejčí, zakladatel většiny útočných akcí, a v útoku je lepší pravá strana, kde zejména důrazný Pokorný vykonal mnoho práce. Kvaček je dobrý v poli, před brankou mu chybí více důrazu, ale má ´čich na branku´.“

Fantastický Jindra

Los 17. kola poslal Hradec do Bratislavy k těžkému střetnutí s tamní Červenou hviezdou. Hrálo se v neděli 27. března a Hradec nastoupil v této sestavě: Jindra - Andrejsek, Hledík, Pičman - Krejčí, Michálek - Černý, Pokorný, Kvaček, Tomášek, Malík.

Už dlouho domácí příznivci, kterých se sešlo přes deset tisíc, neviděli u svých hráčů takovou snahu vyhrát. Všichni se plně vložili do hry, bojovali, útočili. Téměř každý souboj o míč byl sprintem a kladl velké nároky na fyzické zatížení hráčů. Diváci viděli kvalitní souboj dvou předních ligových mužstev.

Hned po zahájení hry získali domácí převahu, od prvních minut útočili a vnesli do řad Spartaku nervozitu. Gajdoš, Scherer, Obert nebo Dolinský se dostávali do střeleckých pozic před Jindrovou brankou, ale byla to obrana v čele s Hledíkem, která útočné akce domácích odvracela. Poslední instancí byl brankář Jindra - ten podal vynikající výkon. Nakonec šli do vedení hosté z Hradce, v 57. minutě se po závaru před bránou podařilo Pokornému vstřelit gól.

Obrovská převaha domácích nakonec vyzněla naprázdno, Hradečtí se tak opět radovali z těsné výhry 1:0, která je udržela na třetí příčce, stále o bod za Duklou a Slovanem.