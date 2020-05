Vzpomínky na hradecký titul: protažená jarní neporazitelnost

Poprvé ve své klubové historii, jako první klub mimo Prahu a Bratislavu a zároveň jako nováček soutěže. Sezonu předtím totiž Spartak hrál jen 2. ligu.

Pojďme se nechat kronikářem Jiřím Rádlem provést tehdejší sezonou 1959/1960, která vyvrcholila před 60 lety 6. června, kdy po výhře nad Nitrou v předposledním kole v Hradci vypukly mistrovské oslavy.

V minulém dílu seriálu jsme se dostali na konec března, kdy se Hradec po dvou výhrách dostal mezi špičku tabulky. A na vítězné vlně pokračoval i ve chvíli, kdy se blížila cílová rovinka...

Zlatá Tomáškova trefa v derby

Odstartovalo ji východočeské derby s Duklou Pardubice, které se hrálo v neděli 3. dubna. Přilákalo na hradecký stadion přes 15 tisíc diváků a Spartak nastoupil ve stejné sestavě jako v Bratislavě: Jindra - Andrejsek, Hledík, Pičman - Krejčí, Michálek - Černý, Pokorný, Kvaček, Tomášek, Malík.

Utkání nevalné úrovně by si zasloužilo nerozhodný výsledek. Domácí neprokázali, že jsou nejlepším celkem jara, nebylo znát ani to, že Dukla Pardubice naopak ještě nezískala ani bod.

Dukla po celý zápas praktikovala osobní obsazování protihráčů a domácí na tento způsob hry nenalezli zbraň. Rychlý start na míč a přesné přihrávky hostů znamenaly pro Spartak nepříjemné situace, jen špatná střelba útočníků zachránila Jindrovu branku od pohromy.

A na druhé straně? Nějaké šance v první půli, ale bez efektu, po přestávce už nepřicházely ani příležitosti. Vysvobození pro domácí přišlo v 72. minutě. Nenápadně vyhlížející akce na pravém křídle připravila míč pro Tomáška, který pěkně umístěnou střelou z hranice šestnáctky utkání rozhodl, zápas skončil 1:0.

Domácí Spartak jako celek zahrál velmi neurovnaně a nervózně. Jako obvykle byli nejlepšími hráči Jindra a Hledík, úplně zklamala záloha i útok. Hradec však bodově dostihl Duklu Praha a poskočil na druhé místo v tabulce.

Zachráněný bod v Trnavě

Týden po derby se Hradečtí vypravili na stadion, kde se jim dlouhodobě nedařilo, v Trnavě totiž do té doby nikdy nezískali ani jediný bod. Za sebou měli nepříliš povedený výkon v derby, navíc do Trnavy vyrazili bez brankářské opory Jindry, který byl zraněný. A aby toho nebylo málo, opora zadních řad Hledík nastoupil s angínou.

Domácím před utkáním patřilo v tabulce čtvrté místo se ztrátou pouhých dvou bodů na Hradec, v předcházejícím kole totiž senzačně zvítězili 1:0 na Tehelném poli nad Slovanem Bratislava.

V brance Hradce dostal příležitost Milan Paulus, který se do jeho branky postavil v mistrovském zápase vůbec poprvé.

Na těžkém a mokrém terénu si v prvním poločase domácí vynutili převahu. Hráli s větrem v zádech a ve 28. minutě zaznamenal Horváth vedoucí branku. Jejich tlak trval až do konce poločasu, Paulus se však několikrát vyznamenal.

I když druhou půli začali Hradečtí velkým náporem, byla to opět Trnava, která v 50. minutě zaznamenala druhý gól. Zdálo se, že o výsledku je rozhodnuto, ale ani za tak nepříznivé situace situace Hradečtí nekapitulovali. Trenér Zástěra poslal na hřiště Michálka místo Runštuka, zlepšila se hra zálohy i vnitřního útočného tria.

V 60. minutě dal kontaktní gól Pokorný. Ještě pět minut před koncem se domácí diváci těšili ze zisku dvou bodů, ale Kvačkova rána v 85. minutě přinesla Hradci cenný bod za nerozhodný výsledek a udržení jarní neporazitelnosti.

Nejlepším hráčem byl brankář Paulus, Hledík zachránil mnoho nebezpečných akcí, Pokorný, Kvaček a Tomášek zlepšeným výkonem ve druhém poločase rozhodli o remíze 2:2 a zisku bodu.

První místo na dosah

Hradec díky tomu udržel krok s vedoucí Duklou a vzdálil se od bratislavského Slovanu a Trnavy o dva body. Všichni cítili, že senzační první místo v tabulce je na dosah.

„Když uvážíme, že v neděli bude pražská Dukla bojovat těžké utkání v Bratislavě se Slovanem, pak by mohlo se vší pravděpodobností dojít k výměně na špici ligové tabulky. Liga by měla nového vedoucího v našem Spartaku. To vše je ovšem podmíněno porážkou nebo eventuální remízou Dukly v Bratislavě, a především pak vítězstvím našeho mužstva nad dobrým a houževnatým celkem Tatranu Prešov. A protože je míč kulatý a takřka každé ligové kolo přináší nějaká překvapení, nemají naši hráči body v kapse,“ uvažoval dobový tisk nazvaný Únorovec.

Ve středu 13. dubna si Spartak Hradec Králové pozval k přátelskému utkání divizní Jiskru Holice. Jindrovo zranění se nelepšilo, tak chytal opět Paulus a bylo zřejmé, že se v brance objeví i v následujícím ligovém zápase. Poločas skončil remízou 0:0, útok Spartaku střílel nepřesně a velkou překážkou pro něj byla dobrá obranná hra Holic v čele s brankářem Koubkem. Hosté na začátku druhého poločasu dokonce získali překvapivé vedení, ale potom již stříleli jen domácí: Pokorný, Černý, Tomášek a Hledík z penalty.

Útok na první místo mohl začít…