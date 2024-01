Fotbalisté Hradce se podruhé připravují v teple. Už se změnami v kádru

„Byli jsme maximálně spokojeni,“ konstatoval po návratu z Malty kouč hradeckého mužstva Václav Kotal.

Hradec na Maltě pobýval jako jeden ze čtyř účastníků Tipsport Malta Cupu. V něm sice obsadil až třetí místo, ale ani jednou neprohrál.

Podobný průběh, i když ne turnajový, Hradecké očekává i nyní. Také v Turecku by totiž rádi sehráli tři zápasy, zatím mají v programu dva. Už zítra se střetnou s ukrajinským Oboloněm Kyjev, na středu je vyjednáno utkání se severomakedonským KF Gostivar. Jméno případného třetího soupeře nebylo včera ještě definitivně potvrzeno.

Rozdíl oproti pobytu na Maltě tu ale přece jen bude.

Netýká se však programu, ale osazenstva, které se do Turecka vydalo. Zatímco na Maltu tým vyrazil ve stejném složení, v jakém odehrál podzimní část sezony, ted to bylo jinak.

Do letadla nenastoupili brankář Pavol Bajza a obránce Ondřej Ševčík, naopak novými muži na palubě byli gólman Milan Knobloch a záložník Daniel Kaštánek. První dva míří jinam, s druhými jmenovanými klub pro jaro nově počítá.

Trenér Hradce Králové Václav Kotal.

Asi největším překvapením je neúčast brankáře Bajzy. Na podzim jasná jednička, která v ligových zápasech nechyběla ani minutu, je na odchodu z Hradce, a tak místo Turecka bude zatím trénovat s hradeckou třetiligovou rezervou.

„V létě mu končí smlouva a my došli k závěru, že ji dál prodlužovat nebudeme. Vše jsme pečlivě zvážili a po návratu z Malty se rozhodli vše urychlit. Hráči jsme dali povolení k tomu, aby si hledal nové angažmá,“ sdělil sportovní ředitel hradeckého klubu Jiří Sabou.

I proto do Turecka odletěl Milan Knobloch, jenž naposledy působil ve slovenských Zlatých Moravcích. „O formě jeho působení v FC Hradec Králové ještě budeme jednat,“ podotkl Sabou.

Obránce Ševčík má namířeno do druholigového Prostějova, kterému by měl pomoci se záchranou, a s tímto klubem se na jaro už připravuje. Opačným směrem, tedy do Hradce míří mladý sparťanský záložník Kaštánek.

„Je to talentovaný fotbalista, odchovanec pražské Sparty a mládežnický reprezentant. Jeho výkony jsme sledovali již delší dobu,“ poznamenal hradecký sportovní ředitel. Mezi zatím spíše drobnějšími změnámi jasně vyčnívá blížící se odchod podzimní brankářské jedničky.

Klub avizoval, že by do Turecka za týmem mohla zamířit ještě jedna posila. Spekuluje se o tom že by jí mohl být reprezentační gólman Tomáš Vaclík. Ten po půlroční blamáži v USA hledá angažmá v Evropě a Hradec ho už oslovil.