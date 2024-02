Kapitán Hradce před startem jara: Uhráli jsme dobré výsledky, kabina si sedá

„V tabulce (12. místo) to tak vypadá, ale každá půlka sezony je hodně složitá. Podobně náročná byla i minulá. Tabulka byla nesmírně vyrovnaná a tento ročník nebude jiný,“ míní kapitán Hradce.

Cíl je asi jasný: stejně jako ostatní týmy kolem vás se budete chtít vyhnout skupině o záchranu?

Stoprocentně. Tam nechce nikdo, protože to je hodně ošemetné a může se stát cokoliv. Prvotním cílem opravdu je této skupině se vyhnout.

Kádr týmu zůstal přes zimu téměř stejný, změn bylo minimum. Zažil jste v kariéře něco podobného a jak tuto situaci vnímáte?

V létě před touto sezonou proběhlo v kádru změn naopak hodně. Deset kluků odešlo a jiných deset přišlo. Když dojde k takové obměně, je to velký zásah do kabiny. Měli jsme půlrok na to, abychom kluky začlenili a aby si všechno sedlo. Proto v zimní přestávce nebyl důvod do kádru znovu příliš sahat a dělat převratné změny.

Jak se povedlo nové hráče do týmu začlenit?

Myslím, že ano. V přípravě bylo vidět, že si kabina opravdu sedá, uhráli jsme dobré výsledky a je pouze na nás, abychom tohle všechno přenesli do startu jara.

V létě tým krátce vedl trenér Weber, velmi brzy ho však vystřídal současný kouč Kotal. Zdá se, že má svým fotbalovým rukopisem blíže k trenéru Koubkovi, který vás vedl uplynulé dvě sezony. Dá se to porovnat?

Vesměs je to dost podobné. Snažíme se být vzadu pevní a kompaktní, přidat do toho rozehrávku. V přípravě jsme to pilovali, teď to musíme ukázat v lize.

V čem bude největší síla týmu v jarních zápasech?

Musíme se vrátit k nepříjemnému fotbalu, který každému soupeři v lize vadí. Pokud budeme tohle plnit, neměli bychom v lize mít problémy. Každý trenér má nějakou vizi a je pouze na hráčích, aby ji přijali. My ji musíme přenést na hřiště.

Na dvou zimních soustředěních jste odehráli šest zápasů, ani jednou jste neprohráli. Jste s výsledky spokojen?

Příprava byla hodně povedená. I proto, že jsme hráli těžké zápasy proti silným protivníkům. Zvládali jsme je, výsledkově se nám dařilo, což je to pro nás ohromná motivace do nedělního startu. Ukázali jsme si, že v týmu síla je a že dokážeme být v lize konkurenceschopní.

Byli jste skoro dvacet dní v zahraničí, pomohla vám soustředění partu ještě více stmelit?

Rozhodně. Osm dní na Maltě, poté ještě víc v Turecku a tam jste spolu od rána do večera, poznáváte se, sžíváte se. Jak už jsem říkal, v létě přišlo spousta nových kluků a tohle nám výrazně pomohlo. Je to velký plus.

V týmu máte dva zkušené borce, Ladislava Krejčího a Václava Pilaře, kteří do Hradce přišli v létě a hned se na hřišti stali přirozenými lídry. Jak bude důležité, aby zůstali zdraví?

U nás to není o jednotlivcích, my máme hru založenou na týmovém výkonu. Musíme být jednotní a potřebujeme, aby zdraví byli a mohli tak pomoci týmu všichni hráči.