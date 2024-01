Druhý hradecký pobyt v teple začal výhrou: Jsme na dobré cestě

„Jsem hlavně rád, že jsme soupeře nepustili do žádných gólových šancí a že jsme se na druhé straně dokázali střelecky prosadit,“ komentoval výsledek čtvrtého utkání letošní zimní přípravy kouč hradeckého mužstva Václav Kotal.

Hradečtí se do Turecka vypravili uprostřed týdne. Jen devět dnů poté, co se vrátili z úvodního soustředění, které v rámci Tipsport Malta Cupu strávili na Maltě. Tam odehráli tři zápasy, s Austrií Vídeň a s Olomoucí remizovali, slovenský Spartak Trnava porazili. Nyní zimní výsledky zarovnali na dvě výhry a dva nerozhodné výsledky.

Podobnou bilanci by určitě v blížící se jarní části prvoligové soutěže brali. „Musíme však vidět, že je to stále příprava. My ale budeme pokračovat v tom, co jsme začali, jsme na dobré cestě,“ těší Kotala.

Zatímco na Maltu Hradec vyslal stejný kádr, s jakým absolvoval závěr podzimní části sezony, před odjezdem do Turecka k některým změnám už došlo. Především s týmem neodjela podzimní brankářská jednička Pavol Bajza, kterého vedení klubu místo do Turecka poslalo trénovat s třetiligovou rezervou. A nebude se bránit, když si gólman najde nové angažmá. Neodcestoval ani stoper Ondřej Ševčík, toho si pro své jarní záchranářské práce vyhlédl druholigový Prostějov.

Nové se k týmu před odletem připojili dva borci. Brankář Milan Knobloch a záložník Daniel Kaštánek. První strávil podzim ve slovenských Zlatých Moravcích a druhý přišel z rezervy pražské Sparty. Zatímco Knobloch si na svoji premiéru v hradeckém dresu musí počkat minimálně do středečního zápasu se severomakedonským Gostivarem, druhý už ji má za sebou.

Jak jinak než vzhledem k tradici a k příslušné částce do týmové pokladny v roli kapitána. I když pochopitelně jen ve druhém poločase, který proti Kyjevu odehrál.

Podal nadějný výkon, měl tam několik dobrých věcí, kvalitních přihrávek,“ hodnotil kouč Kotal Kaštánkův premiérový výkon, „po prvním utkání ale nechci nic moc hodnotit, čeká nás dlouhodobá soutěž, kvalitnější soupeři.

Kaštánek je v novém prostředí na prvním soustředění v teple, většina jeho nových spoluhráčů už absolvuje druhé. Podle Kotala vše vychází velmi dobře, není si v podmínkách na co stěžovat. „Zatím je to skvělé. Počasí a terény jsou velmi dobré, navazuje to na Maltu, kde jsme měli perfektní podmínky. A tady jsou velmi kvalitní terény i na trénink,“ uvedl Kotal.