Pevný Hradec na Maltě bez porážky. Perfektní začátek přípravy, libuje si Kotal

O výhře nad účastníkem podzimní skupiny Konferenční ligy rozhodly trefy Vašulína a Horáka. Kvalitě zápasu ovšem uškodil velmi hrbolatý terén na Tony Bezzina stadionu, kde hrávají místní Hibernians.

„V Česku bychom trénovali na zmrzlé umělce. Turnaj byl výborně zorganizovaný,“ ocenil Kotal. „Mazlavý, těžký terén, ale jsme rádi, že jsme vůbec na trávě,“ prohodil útočník Daniel Vašulín, který otevřel skóre přesnou placírkou k tyči. „Ale měl jsem dát ještě jeden gól,“ litoval nevyužité příležitosti.

Za Trnavu poprvé nastoupil český útočník Tomáš Poznar, s kapitánskou páskou a číslem 88 se neprosadil. Spartak tak prohrál všechny tři zápasy na Maltě. „Nebyl to pěkný fotbal, ani hřiště tomu nenahrálo. Míč byl pro to hodně ve vzduchu. Druhý poločas byl lepší. Výsledek není pro nás zase dobrý, i když to není to hlavní. Není to něco, co by nás mělo rozhodit,“ pravil trnavský kouč Michal Gašparík.

Kotal si cenil dobře fungující defenzivy. „Všechna utkání byla s kvalitními soupeři. Zvládli jsme to, dostali jsme dva góly ze tří zápasů, to je dobré, ale trápí nás efektivita,“ řekl. „Jsme na začátku, chtěli jsme zapracovat na větším presinku. Zvolený způsob hry nám přinesl úspěch.“

Větší vytížení by chtěl stoper Ondřej Ševčík, o něhož stojí druholigový Prostějov. „Ševčík je členem kádru. Musí se prát o místo, druhá liga by byla pro něj krok dolů, to si musí vyřešit on,“ dodal Kotal.

Hradec zimuje na dvanáctém místě ligy, v úterý dopoledne se vrací do Česka. Čeká ho ještě jedno soustředění v Turecku.