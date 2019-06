Šlapat musí celek, ne jeden hráč, říká karvinský trenér Straka

„Musíme se připravit, abychom neměli kondiční problémy, aby hráči měli dobrý základ. Když je hráč dobře připravený, jede i hlava. Jinak je to velký problém. Pomůže nám i nový kondiční trenér Petr Horák.“

Tím, že liga měla nadstavbu a Karviná hrála baráž o záchranu, byla dovolená jen dva týdny. Stačili si hráči oddechnout?

Jsou to profíci, zodpovídají za sebe. Před dovolenou jsme si řekli, že nemohou úplně vypnout, že musejí být na přípravu nachystaní.

V minulých dvou letech Karviná hrála o udržení až do posledního zápasu. Co musíte udělat pro to, abyste se tomu vyhnuli?

Důležité bude, aby náš kádr, jeho jádro, bylo zdravé a tým se prezentoval bojovným fotbalem se srdíčkem. Pokusíme se navázat na zápasy před nadstavbou, kdy jsme hráli velmi dobrý fotbal.

Podaří se vám přivést dostatečně kvalitní hráče?

Potřebujeme dát dohromady kolektiv. Pokud nebudeme mít takovou kvalitu jako ostatní, musíme ji nahradit něčím jiným – srdcem, bojovností. To je karvinský fotbal. Na tom chceme pracovat. Šlapat musí celek, ne jeden hráč.

Jaké máte představy o doplnění mužstva?

Na zkoušku přišli hráči odsud i cizinci. Další jsou v plánu. Záleží i na tom, jak zareagují na to, že jdou do Karviné. To byl případ Jana Kroba (obránce Teplic), jehož jsme měli už skoro podepsaného, ale sešlo z toho i proto, že jsem měl pocit, že je to tady pro něj daleko, že sem nechce.

Takže sehnat hráče pro Karvinou je o to složitější?

Hráče je těžké sehnat celkově. Problém jsou leváci, je jich strašně málo. Chybějí i hrotoví útočníci... Hráče máme vyhlédnuté, ale musíme ctít ekonomiku klubu. Ne lítat v oblacích, když to ekonomicky není možné.

Karvinský trenér František Straka (čelem) slaví záchranu svého týmu v nejvyšší soutěži s Oliverem Putyerou.

V přípravě máte šest nových fotbalistů, ale zatím jedinou posilou je univerzál Marek Janečka, který se po půl roce vrátil z Trnavy. Co vy na to?

Hodně si od něj slibuji. Je to vůdčí typ, hráč, který do Karviné patří, na hřišti odevzdá pokaždé všechno. Jeho styl je založený na bojovnosti a zodpovědnosti. Ale potřebovali bychom do každé řady kvalitního hráče. Konkurence je důležitá, aby kluci nebyli uspokojeni a bojovali.

Mohou odejít Tomáš Wágner a Adriel Ba Loua, o které je zájem?

Když zavolá Sparta, Slavia, tak to má váhu... Ba Loua je ale zraněný, musí se dát dohromady. A kolem Wágnera se zájemci točí, to je jasné.

Do kdy chcete mít o kádru jasno?

Jeho finální podobu musíme dát dohromady co nejdříve, potřebujeme mít základní osu.

Tušíte, jak ta osa bude vypadat?

Mám ji, ale patří do ní Dreksa a Moravec a ti jsou zranění. Musíme navíc hledat hráče, kteří je nahradí.

Budete opět dávat příležitost i mladým odchovancům Karviné?

Když jsem přišel, tak Lingr byl před odchodem a Smrž moc nehrál. V baráži ukázal Putyera, že by se mohl porvat o místo, i brankář Martin Pastornický. Touto cestou bychom měli jít. V záloze je i Walla... Připomíná mi Vaška Pilaře. Je to kluk, od kterého nevíš, co udělá. Možná ani on sám to neví. To se mi na něm líbí. Mladí mají šanci se ukázat.

Co vám o karvinském mužstvu napověděla vítězná baráž s Jihlavou?

Jak jsou na tom hráči po psychické i fyzické stránce. Makali, dokud to fyzicky šlo, pak už ne. Přitom kvůli zraněním nám chyběli nejzkušenější hráči. Přesto jsme i přes technické nedostatky ukázali srdce, hráči odevzdali všechno. Baráž jsme zvládli na pokraji fyzického vyčerpání. Ty zápasy ukázaly, že mužstvo má dobrého ducha.