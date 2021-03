Fotbalisty Brna skosil nejdříve covid, pak na trávníku Plzeň

Do pasti testů padl také Rudolf Reiter a v karanténě je stále i Floder. „Pozitivitu Dreksy a Reitera se podařilo zachytit v průběhu týdne. Oba jsou v karanténě. Zbytek týmu byl negativní, stejně jako při standardním testování před zápasem,“ sdělil mluvčí Zbrojovky Martin Lísal.

Brno tak muselo hledat alternativy v sestavě sobotního duelu proti Plzni, a ačkoli se náhradníkům dařilo slušně, prohru 0:1 odvrátit nedokázali. „Musíme se s tím nějak srovnat. Vždy čekáme, jak nám dopadnou testy a kdo přes ně projde s negativním výsledkem. Bohužel nyní musíme řešit i ty pozitivní, které momentálně máme,“ povzdechl si brněnský kouč Richard Dostálek.



„Není to příjemná situace pro nikoho. Není to příjemné pro ty dotyčné pozitivní ani pro nás. Všichni se tu potkáváme, a i když se snažíme vše dodržovat na maximum, abychom předešli problémům, přesto se virus šíří neskutečným způsobem a naši práci to ovlivňuje,“ pokračoval trenér.

„Proti tak silnému soupeři hrát bez vstřeleného gólu s nadějí na dobrý výsledek, to se nedá. Je to další prohra o gól. To mrzí, zvlášť když nesbíráme body v domácím prostředí.“ Richard Dostálek trenér fotbalistů Brna

Ten se kromě koronavirových patálií Dreksy s Reiterem a zraněného Ondřeje Vaňka musel v utkání obejít také bez Luďka Pernici, jemuž zabránila startovat dohoda klubů o jeho hostování. Stoper totiž vypomáhá Brnu právě z Plzně. Dostálek tak musel vytvořit kompletně novou dvojici středových obránců – Jakub Šural a Jan Hlavica.

Pro druhého jmenovaného šlo o start v základní sestavě po čtyřech měsících, Šural měl naopak netradičně v moci také kapitánskou pásku, jelikož byl v nově poskládané základní sestavě i přes stále mladý věk 24 let služebně nejstarší muž soupisky.

Aby se covidové trable neopakovaly, Zbrojovka, stejně jako v podzimní části sezony, hledá pravidla, kterými chce minimalizovat riziko šíření nákazy. „Plán přípravy kvůli tomu zatím neupravujeme, řešíme ale počty lidí na trénincích a také tréninkovou skladbu tak, abychom využívali všech hráčů naplno,“ upřesnil Dostálek.

A Brnu trénování širokého kádru přišlo proti favoritovi vhod. Všichni méně tradiční členové základní sestavy v čele s Hlavicou své úkoly zvládli. „Nikdo tu není jen do počtu. Na hřišti pak musí kluci ukázat, že jsou platnými členy. A této příležitosti se dnes chopili zodpovědně,“ ocenil svěřence Dostálek.

Že ale v kabině panuje z viru opět respekt, potvrdil také dočasný kapitán Šural. „Může se asi stát, že nás to zase postihne víc. Teď to ale mají snad poslední kluci, co si tím ještě neprošli na podzim,“ přemýšlel obránce. On i celý klub si navíc uvědomuje, že devadesátidenní doba po absolvovaní karantény a následná výjimka z testování většině kádru pominula.

Suchý střelecký únor

Nicméně covid není jediným problémem a tématem rezonujícím v brněnském týmu. Zbrojovka se ani tentokrát nedokázala gólově prosadit, a to i přes fakt, že kromě Vaňka vytáhla snad všechny útočné trumfy. V základní sestavě figurovala hned trojice hráčů zvyklých nastupovat na hrotu nebo podhrotu, tedy Přichystal, Růsek a Hladík.

Ani společnými silami se však ofenzivnímu triu nepovedlo prostřelit brankáře hostí Staňka, čímž uzavřeli únorovou čtyřzápasovou bilanci Brna na jediné brance při prohře s Bohemians. „Proti tak silnému soupeři, jakým Plzeň je, hrát bez vstřeleného gólu s nadějí na dobrý výsledek, to se prostě nedá. Je to další prohra o gól, která hrozně mrzí, a v naší situaci je o to horší, že nesbíráme body v domácím prostředí,“ shrnul trápení Dostálek.

Šance na skórování si přitom Brno dokázalo vytvořit, ale Přichystal při samostatném úniku nesebral odvahu zakončit a přihrávku pod sebe na Růska pak pokazil. Ještě větší šanci měl v 80. minutě Šural. „Z hloupého závaru dostaneme sami gól, a my své šance ani nezakončíme. Já pak mám na hlavě šanci, a dám to doprostřed,“ hlesl zlomeným hlasem po utkání.

„Je to frustrující, hlavně takhle hned po zápase. Se Zlínem doma 0:0, v Olomouci 0:1 jsme byli vyrovnaným soupeřem a dost možná i lepším... I dnes jsme na bod mohli dosáhnout. Po zápase je to ale stále stejné,“ kroutil hlavou Šural.

Mladá Boleslav, nejbližší konkurent Brna v boji o záchranu, navíc včera dokázala naplno bodovat proti Karviné. Zbrojovka se tak opět ocitá na průběžně sestupové pozici. Přesto se Brňané snaží neklopit hlavy. „I v tomto zápase byla pozitiva, ze kterých můžeme vycházet do dalších zápasů,“ tvrdil po duelu s Plzní Hlavica.

Ztracené střelce se Dostálek pokusí nastartovat v pohárovém utkání ve středu proti Teplicím. A kouč naznačil, že se poohlédne i po jiných adeptech ze soupisky. „Můžeme sestavu trochu prorotovat a to také uděláme,“ slíbil.