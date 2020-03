Pandemie může mít na klub výrazný dopad, říká šéf fotbalových Teplic

„Samozřejmě to může mít výrazný dopad, ale jaký konkrétně, to záleží na tom, jak dlouho to potrvá, a jak se z toho česká a světová ekonomika vzpamatuje,“ zamýšlí se teplický ředitel Pavel Hynek.



Majitelem ligových Teplic je firma AGC, Hynek zatím nemá informace o tom, že by japonské vedení chystalo nějaké omezení podpory fotbalu. „Signály zatím žádné nemám, obavy z toho mít můžu, ale nic s tím neudělám. Jsou to věci, které neovlivníte. Pokud to nastane, budeme se nad tím muset zamyslet,“ tvrdí šéf sklářů, kterým v přerušené lize patří 12. místo.

Hráči zatím dostávají peníze, byť nehrají a trénují individuálně. „ Výplaty dostanou normálně v plné výši,“ ujišťuje Hynek.

Klub nyní ušetří například na cestování či na osvětlení, ale náklady na provoz zůstávají vysoké. „My šetříme kontinuálně, bohužel fotbal není pro většinu klubů příliš výdělečný, takže šetřit musíte trvale a v této situaci o to víc. Nevyvíjíte žádnou činnost, nemáte příjem ze vstupného, z reklam. I když to nejsou nějaké velké částky, znát to je.“

Může dojít k propouštění některých zaměstnanců klubu? „O tom je teď předčasné se bavit.“

Hynek stále doufá, že letošní nejvyšší fotbalová soutěž se v nějakém režimu dohraje. „Bylo by to samozřejmě dobré. Všechno je ovšem odvislé od toho, kdy situace umožní, aby se tyto věci uvolnily a mohlo se začít normálně žít, a tím pádem i sportovat a pořádat takovéto akce. Pak můžeme začít přemýšlet, jaký zvolit model na příští rok, jak dohrát letošní ligu.“

Vláda ovšem nastínila, že zákaz pořádání společenských akcí padne až jako poslední, může to být třeba v červnu, nebo i později. „Slyšel jsem to také. Ale věřme tomu, že se to co nejdříve nějak stabilizuje a situace se bude zlepšovat, aby se sport a kultura mohly obnovit,“ snaží se nahlížet do budoucnosti s optimismem teplický šéf.