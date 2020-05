Bude léto bez miliard? Hodnota fotbalových hvězd prudce padá

Agent Kolář: Trendem budou výměny fotbalistů Když nákaza v březnu začala zastavovat fotbal, tušil, že to s trhem zamává. „Jak moc? Zatím je jakýkoli odhad jen věštěním z křišťálové koule,“ říká Viktor Kolář z agentury Sport Invest. Už teď je ovšem zřejmé, že ceny fotbalistů rapidně klesnou. Bude se to týkat i těch největších hvězd? Mbappého, Messiho, Neymara, Kanea?

Hráči se budou prodávat a kupovat pořád, u těch nejlepších nelze očekávat, že by se ceny změnily o řády. V obecné rovině však souhlasím, že cena hráčů bude klesat, především ve střední cenové hladině. Kluby budou hledat alternativní možnosti, jak se posílit. Očekává se třeba zvýšení trendu výměn. Nakolik pandemie fotbalu ublíží?

Fotbal je nesmrtelný, stejně tak sport jako celek. Je vidět, jakým obrovským tématem je opětovný start jednotlivých soutěží – a v tomto kontextu je jedno, zda jsou vyvolané emoce pozitivní, nebo negativní. Jednoduše sport a fotbal především budí vášeň, o kterou bude poptávka vždy. A jak se změní český trh? Kupříkladu Plzeň už si pořídila dva hráče ze Žiliny, která se během pandemie rozhodla vyhlásit likvidaci.

To jsou právě ty alternativní možnosti. Plzeň využila extrémní situace u jednoho klubu, reagovala cílevědomě, rychle a především dokázala vytěžit svého know-how a konkurenční výhody v podobě trenéra Guľy, který v Žilině působil. Předpokládám, že výše přestupových částek na českém trhu se sníží, zato počty jednotlivých transferů ve všech možných podobách by mohly stoupat. Když jsme zmínili Žilinu, rozumíte tomu kroku?

Fotbal kopíruje jakékoli jiné podnikatelské a obchodní prostředí. Podniky, které jsou zdravé a mají ambici se prát dále, současné časy ustojí. U těch, které se potýkaly s dlouhodobějšími problémy nebo ztrátou motivace, bude tahle složitá situace sloužit jako katalyzátor něčeho dlouhodobě nevyhnutelného. Jan Palička