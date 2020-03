Velké kluby zatím platy nesnižují, Slavia omezí plány v oblasti rozvoje

Velké kluby v Německu platy snižují Fotbalisté Borussie Dortmund se přidali ke svým protivníků v Bayernu či Mönchengladbachu a po dohodě s vedením klubu se dohodli na snížení platů přibližně o dvacet procent. "Je to cenná známka solidarity," řekl generální ředitel klubu Hans-Joachim Watzke. "Borussia Dortmund ušetří celkem desítky milionů, což pomůže chránit klub jako jednoho z největších zaměstnavatelů ve městě a okolí uprostřed koronavirové krize," poznamenal Watzke. Kluby potřebují snížit tlak na finanční výdaje, protože přerušením bundesligy přicházejí o obrovské příjmy. Pokud by se sezona v Německu nedohrála, celková ztráta šestatřiceti týmů první a druhé ligy by podle šéfa ligy Christiana Seiferta by mohla 750 milionů eur.