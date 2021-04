Asi jsme si mysleli, že to dohrajeme na jedna nula. Prostě blbý, trápí remíza Šulce

Vzhledem k absencím Pavla Buchy a Aleše Čermáka, které zdravotní problémy vyřadily na delší dobu ze hry, má Šulc pozici v základní sestavě velice pevnou. Zatím se se svou úlohou pere výborně. Je kreativní, připravuje šance, jen by sám potřeboval trochu zlepšit produktivitu.

To ale ostatně celá Viktoria...

Proti Jablonci vymyslel Šulc pět minut před pauzou parádní přihrávkou. Ba Louovi dal míč do volného prostoru, ale citlivě, naprosto přesně. Tak, aby mohl plzeňský křídelník okamžitě z prvního dotyku pálit.



Povedlo se, Ba Loua zakončil náramně a Šulc si připsal gólovou asistenci. V sezoně už třetí. „Věděl jsem, že je levák, tak jsem mu to posunul tak, aby mohl hned z první zakončovat nebo přihrávat před bránu. Zvolil střelu a jsem rád, že to takhle trefil,“ těší dvacetiletého technicky nadaného záložníka.

Do druhé půle ale vyběhla na promáčený trávník úplně jiná Plzeň. Bez náboje, bez elánu. „Nevím, čím to bylo. Začali aktivněji napadat a my si asi mysleli, že to dohrajeme na jedna nula,“ líčil Šulc. „Tak to prostě není, musíme hrát devadesát minut, i když nám to nejde. Musíme bojovat! Prostě blbý.“

S nabitým programem se Šulc srovnává dobře. Plzeň dohání zápasové manko, které nabrala kvůli karanténě. Navíc ještě stále figuruje v domácím poháru.

„Jsem rád, že hrajeme pořád. Je to lepší než trénovat, člověk se musí pořád soustředit. Nemůžete vypnout v hlavě, to je zase trošku horší, ale jsem rád, že se hraje takhle často,“ hlásí juniorský reprezentant.