Dva dny před zápasem doma hibernuji, říká Limberský o nabitém programu

„Vždycky je co zlepšovat, ale určitě jdeme nahoru a budeme to chtít potvrzovat v dalších zápasech,“ pochvaluje si formu Západočechů zkušený fotbalista.

V čem se Viktoria od podzimu tak zlepšila?

Bavíme se o tom, jsou to spíš interní záležitosti. Oproti podzimu dokážeme vítězit. I když je soupeř urputný, tak si příležitosti vytvoříme. Už jsme zlepšili i proměňování šancí.

Plzeň - Jablonec Od 18.30 hodin online

Momentálně se ale musíte vypořádávat s nabitým programem. Jak to zvládáte? Přeci jen už vám bude osmatřicet...

Když se hraje co čtyři dni, tak je to hodně náročné, takže po nějakém úseku potřebuju pauzu, ale jinak to zvládám. Dělám pro to maximum, regeneruji, odpočívám. Říkám, že dva dny před zápasem doma hibernuji. (úsměv) Zalezu a dělám jen nejnutnější věci. Mám doma klid a můžu se zaměřovat na fotbal.

Je pro vás regenerace klíčovou součástí přípravy na utkání?

Mám to na tom založené už hodně let, že hodně regeneruji a chodím k fyzioterapeutům. Myslím, že je to potřeba. A zvlášť, když se hraje systémem středa-víkend, tak k tomu musíte přistupovat trochu jinak. Vrátí se vám to.

Dnes vás čeká Jablonec, který ve středu porazil po dramatické koncovce Spartu.

Viděl jsem posledních dvacet minut zápasu a spíš jsem si přál remízu. Jablonec vyhrál, což je věc, kterou neovlivníme. Uděláme všechno pro to, abychom ho porazili a ještě se tam (k pohárovým pozicím) víc docvakli a zamíchali to.

Na poslední vzájemný duel však nemáte dobré vzpomínky. V Jablonci jste promrhali dvoubrankové vedení a prohráli.

To mám hodně v paměti, poločasy jako noc a den. Chtěli bychom zopakovat první půli, ale určitě ne celý zápas. Body moc potřebujeme.