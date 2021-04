Ba Louu nesmí pět gólů uspokojit. A Ondrášek má novou zkušenost, hlásí Guľa

Viktoria aktuálně ztrácí na čtvrté Slovácko, které drží poslední příčku zajišťující poháry, pět bodů. Podle Guľy není smazání zmíněného manka ve zbývajících osmi duelech ničím nereálným. „Pro nás je liga pořád zajímavá, musíme pracovat na plný plyn,“ zdůrazňuje.

Měli jste ale utkání rozehrané dobře. Před půlí jste dali gól, jenže po změně stran jste nezachytili úvod a soupeř tlačil.

Byl to velmi zajímavý a kvalitní zápas dvou silných týmů. V první části jsme byli trochu lepší, soupeře jsme otevřeli gólem, ale pak Jablonec převzal iniciativu a my byli neklidní v přípravné kombinaci. V závěru to bylo kdo s koho. Oni měli nebezpečnou střelu, my zase superšanci Kalvacha. Bod je pro nás samozřejmě málo, chtěli jsme vyhrát.

Čemu přičítáte zhoršení výkonu Viktorie, které přišlo po přestávce?

Nedokázali jsme se opřít o přechodovou část. Jedna věc je neklid v přípravné fázi, druhá v přechodech. Byli jsme v presinku pasivní, to byla pro hosty voda na mlýn.

Potěšit vás však musel Adriel Ba Loua. Znovu skóroval, v sezoně má už pět gólů, což v kariéře nikdy nezažil. Čím to, že je rázem tak střelecky efektivní?

Má kvalitu, proto jsme ho brali. Hraje v silném mužstvu, produktivitu jsme od něj i očekávali. Vím, že to je jeho v uvozovkách rekordní sezona, ale musí být hladový, nesmí se uspokojit. Pět gólů pro křídelníka, tam ambice klubu nekončí. Jeho progres je super, ale hraje v lepším mužstvu s ofenzivním stylem. Měl by mít víc gólů i finálních vstupů. On tam ty přihrávky dává, chlapci však zatím nebyli tak produktivní.

Zápas ale nedohrál, půl hodiny před koncem jste ho stáhl ze hry.

Ještě nikdy nezažil kromě svých rekordů ani takové zatížení, hrávat ve středu i o víkendu. Bylo třeba dostat tam čerstvou sílu. Věděli jsme, že se prostory budou pro rychlé hráče otevírat. Stalo se, ale Pišta (Ondřej Mihálik) tu akci nevyřešil šťastně, soupeř mu přihrávku zblokoval. Chyběly nám věci, které v tak vyrovnaném zápase musíte vyřešit lépe.

Velké problémy vám dělalo jablonecké útočné duo. Ivan Schranz dal gól, Martin Doležal vyhrál spoustu osobních soubojů. Jak se tak kvalitní dvojka brání?

Schranze znám od osmnácti let, už tehdy jsem cítil jeho obrovský běžecký a náběhový potenciál. Kvalita soupeřových hráčů je jedna věc, ale my měli mít lepší kooperaci. Při gólu jsme v důrazu dvakrát propadli, navíc jsme míč ztratili jednoduše. A takový komplex chyb útočníků umí protivník využít.

Bylo zajímavé, dost překvapující, že při standardních situacích bránil vytáhlého Doležala drobný Miroslav Káčer. Proč jste k tomuto taktickému kroku sáhli?

Víme, že Káčer je dobrý osobkář, přestože má výškový deficit. V kombinované obraně to musí posbírat i stopeři, on to má odblokovat.

Ze standardky jste gól nedostali, přesto to na vítězství nestačilo. V lize na pohárové příčky ztrácíte, zato v MOL Cupu jste blízko finále. Pořád berete obě soutěže rovnocenně?

Vyhrát se nám nepodařilo, ale hrajeme hned zase ve středu. Liga běží v plném proudu. Je super, že jsme pořád v poháru, ale nechceme vsadit všechno na jednu kartu. Pro nás je liga pořád zajímavá, musíme pracovat na plný plyn, abychom se dostali na pohárové příčky.

Na patnáct minut se do hry podíval i Zdeněk Ondrášek, který se střelecky výrazně trápí. Tušíte, jak ho probudit?

Je jasné, že to s ním prožíváme a potřebujeme mu pomoct. Mužstvo mu musí připravit pozici jako tenkrát v Ostravě. Je dobře, že Beauguel roli převzal, ale potřebujeme mít všechny tři útočníky nachystané. Je to pro Ondráška zkušenost. Ví, jaké jsou na něj nároky, je to pro něj velká škola. Jeho týmy neměly až takové ambice, což nemyslím zle. Nebyl pod takovým drobnohledem.