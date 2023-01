Sestava? Jsou tam dva otazníky, řekl plzeňský asistent Horváth

„Myslím, že tam určitě ještě nějaké dva otazníky jsou. Ale spíš se budeme rozhodovat podle posledních dní, ne podle zápasů na soustředění,“ vzkázal asistent Viktorie Pavel Horváth ještě ze španělského Benidormu, odkud se úřadující český mistr vracel v sobotu.

Budou to spíš příjemné myšlenky, když máte z čeho vybírat?

Nechci to zakřiknout, ale myslím, že většina kádru má dobrou formu. Bylo to ve Španělsku vidět v průběhu tréninků i zápasů.

Jak hodnotíte desetidenní soustředění v Benidormu?

Vždycky to může být lepší. Všichni si přejeme, abychom byli zdraví, což se nám úplně nedaří. Ale to k tomu patří. První dva zápasy mohly být lepší, v tom druhém nás zlobilo počasí, i to k tomu patří. Poslední test, generálka na jaro, kterou můžeme brát jako bernou minci, nám vyšel. Jsme spokojení.

Fakta „Zahřejem se na Viktorce“ V sobotu v 15 hodin vstoupí fotbalisté Plzně do jarní části sezony domácím duelem s Hradcem Králové. A i díky akci „Zahřejem se na Viktorce“ se dá očekávat plná Doosan Arena. „V tuto chvíli zbývá v prodeji už jen lehce přes 100 balíčků vstupenek,“ hlásí mluvčí klubu Václav Hanzlík. Viktoria připravila pro fanoušky balíčky vstupenek na první tři domácí duely (Hradec Kr., Č. Budějovice, Liberec). Zaplatí jen dva, třetí lístek obdrží zdarma

Norské Molde jste porazili 2:0, oba góly vstřelil útočník Chorý, udrželi jste čisté konto. S nulou vzadu jste nejvíce spokojení?

Hodně se o tom bavíme, nechceme soupeře pouštět do šancí. Molde si jednu velikou vytvořilo, ale přežili jsme ji a sami góly dali.

Byl to výkon podle vašich představ?

Byli jsme hodně spokojení, zápas nám vyšel po všech stránkách. Soupeř byl velmi dobrý, Jindra (Staněk) chytil velikánskou šanci. Ale myslím, že jsme byli celé utkání koncentrovanější, lepší, dvě příležitosti jsme proměnili a měli i další.

V sobotu už vás čeká start do druhé části sezony, v níž obhajujete titul. Už se těšíte?

Hlavně doufám, že bude plný stadion. Jsme první, tabulku vedeme o dva body, potřebujeme podporu každého fanouška. Jsme za jejich přítomnost hodně vděční.