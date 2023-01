Plzeň a další titul? Neschováváme se, tvrdí Bílek. Chválí Vydru i sílu týmu

Do další fáze sezony vstoupí obhájce trofeje už v sobotu od 15 hodin doma proti Hradci Králové.

Obhajoba titulu je tedy hlavní cíl?

Hlavní cíl je jednoznačně dobře vstoupit do soutěže. Pauza byla dlouhá, formy týmů mohou být odlišné. Do každého zápasu půjdeme s tím, že ho chceme vyhrát, nesmíme vůbec nic nepodcenit, být neustále koncentrovaní. Začátek jara bude nesmírně důležitý.

Viktoria Plzeň - Hradec Králové v sobotu od 15:00 ONLINE

Půjdete do něj se čtyřmi zraněnými. Sýkora, Kliment, Tijani i Řezník jsou mimo hru. Je to velká komplikace?

Trápí nás to, ale i poslední zápas na soustředění ve Španělsku (Viktoria porazila norské Molde 2:0) ukázal, že na ligu bychom mohli být dobře připravení.

Kdy byste se zraněnými hráči mohli počítat?

Řezník se snad příští týden zapojí do tréninku. Tijani měl zánět achilovky, to je nepříjemné zranění a bude to ještě trvat nějaký čas. U Klimenta platí to samé. Zranil se na tréninku, je to poměrně vážné, bude to na delší dobu. Když půjde všechno dobře, někdy v únoru by se mohl zapojit. Sýkora naskočil na soustředění do zápasů, pak ho táhl sval. Ukázalo se, že tam je nějaká trhlinka. Ale snad to u něj nebude na delší dobu.

Ani minutu v přípravě neodehrál Matěj Vydra, velká zimní posila. Je naděje, že bude v sestavě pro sobotní duel proti Hradci Králové?

Matěj tady po zranění začínal od začátku. Absolvoval toho hodně, i když měl v přípravě chvíle, kdy jsme mu museli ulevit. Váhali jsme, zda ho nasadíme na generálku proti Molde, nakonec jsme se rozhodli neriskovat. Bylo lepší, když tvrdě trénoval, než aby chvíli hrál. Ale vypadá každým dnem lépe a lépe. Nevylučuji tak, že v sobotu na Hradec bude připravený.

Matěj Vydra (vpravo) je posilou Viktorie Plzeň, na snímku se sportovním ředitelem Danielem Kolářem.

Jaká by měla být jeho role v týmu, může z něho být útočník číslo jedna?

Měl těžké zranění, osm měsíců byl mimo. Nedá se čekat, že bude hrát hned od první minuty. Ale na trénincích se jeví výborně, je rychlý, silný. Na hrotu máme z čeho vybírat, bude záležet na aktuální formě. Možná u něj bude chvíli trvat, než se dostane do optimální formy, ale jak jsem říkal, na tréninku vypadá výborně. I do kabiny zapadl skvěle, dostává se do pohody a věřím, že nám na jaře hodně pomůže.

Z Karviné přišel i další forvard Durosinmi. Může se prosadit?

Je to mladý kluk. Delší dobu jsme ho sledovali, věděli jsme, že to pro nás může být zajímavý hráč. Je silný, má dobrý pohyb, rychlostně je dobře vybavený, i zakončení má slušné. Vše záleží na tom, jak chytne šanci, až ji dostane. Věřím, že během jara ukáže kvalitu, předpoklady na to má veliké. Hlavně bych si přál, abychom měli brzy všechny hráče k dispozici. Pak jsme hodně silní. Hodně mě mrzí zranění Honzy Klimenta, prošel si v Plzni už dvěma. Přes zimu pracoval skvěle, bohužel přišly další komplikace. Až se dá do kupy, v ofenzivě bychom měli být hodně nebezpeční.

Neobáváte se naopak defenzivy, kde vám hráči scházejí?

Bavili jsme se o tom, zda hlavně krajní posty ještě nezkvalitnit, neudělat nějakého hráče. Sýkora a Řezník jsou nyní mimo hru, není tam momentálně velká konkurence. Ale věřím, že se hráči brzy uzdraví a budeme v dostatečném počtu. Není to tak, že bychom dnes někoho chtěli dělat. To jen v případě, že by se něco stalo v nejbližších zápasech.

Loni jste po podzimu útočili z druhé příčky, nebylo to pro vás výhodnější než nyní?

Teď už je to jedno. Jsme na prvním místě a chceme zabojovat o titul. Víme o tom, že Slavia i Sparta posílily, mají stejné ambice jako my. Ale z týmu cítím velkou sílu a věřím, že máme kvalitu na to zase zabojovat o titul. A uděláme to. Ale nechci nyní mluvit o Spartě a Slavii, pro nás budou nesmírně důležitá všechna utkání. Nic nesmíme podcenit, abychom toho pak nelitovali. Nicméně z kluků cítím sílu.