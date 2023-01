Výhody, zádrhele a poslední půlrok v Šádkově režii. Dokráčí Plzeň k obhajobě?

Má to být poslední půlrok v režii Adolfa Šádka. Alespoň takové jsou plány. Majitel fotbalové Plzně, který svou Viktorii díky senzačnímu postupu do Ligy mistrů zachránil z finanční klinické smrti, chce do června sehnat nového majitele. Odkud a jakého?