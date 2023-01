Povedená generálka. Oba góly Plzně proti Molde vstřelil útočník Chorý

„Kluci mi to fantasticky nachystali. Jak Libor Holík, tak Milan Havel. Bylo to skvěle sladěné. Měli jsme i další příležitosti, které jsme mohli proměnit. Dnešní utkání mělo dobré parametry a můžeme si z toho vzít jen to dobré do začátku sezony,“ hodnotil utkání dvougólový střelec.

Konfrontaci s norským mistrem si pochvaloval asistent trenéra Pavel Horváth.

„Zápas nám vyšel po všech stránkách. Hřiště bylo výborné, počasí skvělé, soupeř velice kvalitní. Jindra Staněk zlikvidoval velkou šanci. My jsme byli celý zápas koncentrovanější a lepší. Proměnili jsme dvě šance a připravili si i další. Odjíždět budeme spokojení,“ mínil Horváth po utkání.

Viktoriáni se tak mohou vrátit ze Španělska spokojení a začít se připravovat na druhou část ligové sezony.

„Vždycky to může být lepší. Chtěli bychom, aby všichni byli zdraví, což se nám úplně nedaří. Máme ještě v Plzni pár marodů, ale to ke sportu patří. První dva zápasy mohli být lepší. Trochu nás zlobilo i počasí. Poslední zápas nám vyšel a celkově jsme spokojení,“ doplnil trenér Horváth.

Prvním soupeřem Viktorie po přestávce bude Hradec, který na západ Čech dorazí už v sobotu 28. ledna. „Určitě se budeme snažit navázat na výkon proti Molde. Budeme se opět chtít odrazit od čistého konta vzadu, to je důležité. Je to náš styl hry. Víme, že dopředu jsme silní. Vždycky nějakou branku dokážeme dát. Navíc nás požene stadion na Štruncových sadech. Na to se moc těšíme. Doufám, že přijde hodně lidí. My jim za to chceme poděkovat výsledkem a předvedenou hrou,“ motivuje Chorý.