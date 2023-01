Až na výsledek jsme spokojení, říká po remíze plzeňský asistent Horváth

„Pozitivních věcí však bylo dost. A nikdo se nám nezranil, to je hodně důležité. Kromě výsledku můžeme být spokojení,“ konstatoval včera sedmačtyřicetiletý kouč.

Dal by se německý soupeř přirovnat k některému z klubů české nejvyšší soutěže?

Možná k Bohemce, Heidenheim také vyznává hodně agresivní styl hry. Naštěstí se to obešlo bez zranění. Tedy na naší straně, oni tam nakonec jeden dva menší šrámy měli. Nicméně po kondiční stránce tenhle zápas splnil přesně to, co jsme od něj očekávali.

Mrzí vás, že jste nevyhráli?

Až na výsledek jsme spokojení. Hlavně v první půli mělo utkání dobré tempo, byl to kvalitní zápas proti klasické německé škole. Pro nás jen škoda, že jsme neproměnili v prvním poločase více šancí, vytvořili jsme si jich dost.

Ve druhé půli se na hřišti objevil i nigerijský útočník Durosinmi, jak hodnotíte první test posily z druholigové Karviné?

Poprvé jsme ho viděli zblízka v zápase a troufnu si říci, že by to mohla být naše velká posila. V základní sestavě nastoupil Roman Květ, měl dvě velké šance, nastřelil břevno, pak hlavou těsně minul branku. A jsem rád, že se nám pomalu vrací marodi. Po dlouhé době naskočil do hry Honza Sýkora a zvládl to bez problémů. To jsou pozitivní věci.

Gól jste vstřelili po nacvičené akci z rohu, i to je dobrý signál?

Konkrétně standardkám se ještě úplně nevěnujeme, ale snažíme se z nich být dlouhodobě úspěšní. Dařilo se to i nyní, ve druhé půli jsme z nich mohli přidat další dva góly. Je to určitě součást hry, která bývá rozhodující. A my při standardkách chceme být silní v obou vápnech.

Využijete vy osobně v Benidormu i znalostí portugalštiny, která je španělštině podobná?

Když si objednávám jídlo, tak ano. Ale jinak se tady o nás starají kluci z nějaké německé agentury, kteří k tomu mluvi i anglicky a španělsky. Domluvíme se úplně v pohodě. Že umím trošku portugalsky, tady není velkou výhodou... (úsměv)

Takový náš klasický gól, pochvaloval si Pernica

Po rozehraném rohovém kopu v podání Lukáše Kalvacha prodloužil hlavou míč na vzdálenější tyč, kde už byl připravený Milan Havel a otevřel skóre. Stoper fotbalové Viktorie Luděk Pernica potvrdil, že nejde o náhodu.

Plzeňský obránce Luděk Pernica

„Takový náš klasický gól, tyhle situace s klukama nacvičujeme. Já chodím na přední tyč a protečovávám míč na zadek, už několikrát se nám to na téhle ose podařilo zužitkovat. Pěkná branka,“ popisoval Pernica po pátečním přípravném utkání s německým Heidenheimem, které ve španělském Benidormu skončilo smírně 1:1.

„Je to přední celek druhé bundesligy, chystají se na boj o postup. Co jsem si tak zjišťoval, v kádru jsou samí Němci, možná jeden dva cizinci. Byl to urputný, klasický německý fotbal. Pro nás to byla určitě dobrá prověrka,“ pochvaloval si dvaatřicetiletý Pernica.

Další herní test na soustředění ve Španělsku čeká Viktorii v pondělí proti maďarskému Ferencvárosi. „Já jsem tady poprvé a zatím vše běží podle plánu. Na podmínky si nemůžeme stěžovat, počasí i trávníky jsou skvělé,“ řekl stoper.