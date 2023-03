POHLED: Proč to v Plzni „stojí za prd“? Protože mistr lhal sám sobě

Dlouho vychvalovaná obrana si dává hloupé a chaotické vlastní góly a za osm jarních pokusů ani jednou neuhrála zápas s nulou.

Není vyloučené, že Michal Bílek, čerstvě ověnčený cenou pro Trenéra roku, bude muset brzy skončit. Však už takovou variantu podle signálů sám nabídl.

Proč je v Plzni všechno naopak?

Proč se Zázrak ze západu, jak se jmenuje televizní dokument o loňské fantastické jízdě do Ligy mistrů, změnil v utrápené divadlo?

Viktoria naráží na svůj fotbalový strop a pořád dělá, že jí to nebolí. Je přečtená, přešlapuje na místě, uspokojila se, stárne.

Šest jasných porážek s klubovou šlechtou v Lize mistrů si vyhodnotila jako zážitek, který si přece nebude ničím kazit. Přitom to měla být užitečná lekce, jež přesně ukáže, jak a kde se zlepšit.

Když měl úřadující mistr před týdnem ukázat, co se ve velkém světě naučil, přijel na Slavii s protivným defenzivním antifotbalem. Plzeň se zpronevěřila krásnému řemeslu a nepřekvapilo, když prohrála.

Trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek

A nepřekvapilo to ani v neděli, když doma po šestadvaceti letech padla s Bohemians.

Samozřejmě můžete namítnout, že favorit měl tentokrát smůlu. Ale taky se hodí ve druhé větě dodat, že si o průšvih koledoval. Trefně to po zápase do televizní kamery shrnul útočník Matěj Vydra: „Stojí to za prd.“

I když je v Plzni krátce, musí cítit, jak se mužstvo plácá v problémech. Nemá se čeho chytit. Všechno, na čem vystavěla Viktoria svou titulovou jízdu, má vady. Přesně to vystihuje srovnání loňského a letošního čtyřiadvacátého kola.

Březen 2022: Plzeň rychle prohrávala ve Zlíně, drhlo jí to a musela velebit brankáře Staňka za skvělé reflexy. Pak silou vůle, trpělivostí, skvělou efektivitou zápas otočila a zase vyhrála o gól jako tolikrát předtím i potom.

Březen 2023: Plzeň vcelku rychle vedla nad Bohemkou, měla pohledné pasáže, jenže po pauze vypnula. Když měla v posledních deseti minutách využít vyloučení soupeře, skočil gólman Staněk do prázdna a zrodila se porážka 1:2.

Majitel klubu Adolf Šádek s plzeňskými fanoušky po domácí prohře s Bohemians

Těžko byste se divili klubovému majiteli Šádkovi, kdyby nepřemýšlel o změně trenéra. Ještě v lednu byl Michal Bílek v očích šéfa suverénně nejlepším koučem v republice, teď je téměř na odstřel. Nejen kvůli tomu, že mu za tři měsíce končí smlouva.

Ale pozor, Plzeň neradno podceňovat. Pokud se zmátoří a chytne drajv, z kocoviny se může rychle dostat. A pět bodů na Slavii se Spartou rozhodně není propast, která by se nedala přeskočit. Otázkou je, jestli se Plzeň přestane konejšit tím, že za jarní bídu může je řada nešťastných příhod. Viktoria musí rychle pochopit, že ke zkušenostem a technické zdatnosti musí přidat agresivitu, elán a elementární věc zvanou pokora.