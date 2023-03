Kdo mě zná ví, že jsem blázen, tvrdí plzeňský šéf Šádek. Dál hledá nového majitele

„Tahle moje vlastnost je celoživotní. Vždycky se poblázním s nějakou intenzitou. Do Viktorky jsem se zbláznil už dávno a je to pro mě závazek na celý život. Na kameru se mi to jen hůř říká. Každý, kdo mě zná, tak ví, že blázen jsem,“ svěřil se Šádek.

Potvrdil, že také nadále hledá nového majitele Viktorie a tenhle plán se ani po působení v Lize mistrů nezměnil. „Samozřejmě dál platí. Dělám pro to všechno. A kdyby to nedopadlo, tak bude Zázrak ze Západu 2 a Zázrak ze Západu 3. Chci dodržet to, co jsem řekl. Ale nechci o tom úplně mluvit, když se mi loni nepovedlo majitele přivést. Platí, že bych to chtěl mít do 30. června vyřešené,“ řekl Šádek na tiskové konferenci. A vedle něj sedící režisér dokumentu Petr Větrovský ho doplnil: „Ve druhém díle se dozvíte, proč se loni nepovedlo nového majitele přivést.“

Ani přes špatný vstup do jarní části soutěže Šádek dál věří, že Plzeň stále může titul obhájit. „Přečetl jsem si, že o titul už se hraje jen v Praze. To jsou perfektní věci. Tím nám akorát média přilévají krev do žil. Jsem přesvědčený o tom, že když se sejde více okolností a pojedeme na dřeň, na krev, tak Zázrak ze západu se může zopakovat. Kvalitních soupeřů je dost, teď jde o to se s tím poprat. Věřím, že štěstí opět otočíme na svoji stranu. A že se na to bude dát koukat,“ uvedl šéf Viktorie.

Zároveň podpořil i trenéra Michala Bílka. „Věřím trenérovi Bílkovi, věřím hráčům. Přečetl jsem si spoustu věcí. Byť jsme teď měli horší období, tak jsme si to uvnitř všechno řekli. Nikdy se nekouká dobře na porážky. A je jedno, jestli to je na Slavii nebo doma s Hradcem. V Edenu to byl zápas, kde jsme prohráli v souboji o titul, ale neprohráli jsme titul,“ tvrdil Šádek.

Nicméně zdůraznil, že ode všech bude vyžadovat tvrdou práci. „Když se nedaří, všichni o tom píšou a připomínají vám to, protože si myslí, že to nevíte a nevidíte. My to samozřejmě víme a vidíme. Musíme pracovat a věříme, že tvrdou prací všech lidí to zase půjde. A kdo se s tím neztotožní, tak už nebude u druhého ani třetího pokračování našeho zázraku,“ prohlásil Šádek.